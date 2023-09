Meeschaert Asset Management annonce la nomination de deux gérants expérimentés, Damien Orliac et Guillaume Lefebvre, au sein de son pôle obligataire.

Damien Orliac rejoint l’équipe en tant que Gérant Convertibles et Guillaume Lefebvre en tant que Gérant Obligataire. Tous deux ont rejoint la société début septembre portant ainsi l’effectif de l’équipe obligataire à un total de huit experts.

Disposant de plus de 15 ans d’expérience, Damien Orliac apportera à Meeschaert AM sa solide expertise du marché des obligations convertibles européennes.

Il était précédemment Gérant Convertibles & Diversifiés au sein d’Egamo (Groupe Vyv) qu’il avait rejoint en 2009. Titulaire du CFA, Damien est également diplômé de l’ESC Toulouse où il a obtenu un Master en Finance de Marchés.

Fort d’une carrière de plus de 15 ans en gestion taux, Guillaume Lefebvre renforce l’équipe obligataire sur la gestion des fonds ouverts et dédiés.

Guillaume occupait depuis 2018 le poste de Gérant de portefeuilles Crédit au sein de La Banque Privée Saint Germain (Groupe Oddo). Il avait précédemment occupé la fonction de Gérant de portefeuilles Taux, cinq ans à la Financière de la Cité et cinq ans chez CPR Asset Management. Guillaume est titulaire de l’Executive MBA d’HEC Paris et du DESS Ingénierie Statistique et Financière de Paris IX-Dauphine.

L’arrivée de ces deux experts témoigne de l’importance stratégique et des ambitions de développement de l’activité obligataire au sein de Meeschaert Asset Management.