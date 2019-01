Mediawan (MDW) acquiert une participation majoritaire du capital du premier producteur indépendant de séries, films et documentaires en Italie, Palomar. L’ambition de ce rapprochement est de renforcer les synergies européennes en matière de co-production et de co-distribution.

Depuis sa création en 1986, Palomar est le leader indépendant du marché de la fiction italienne, à l’origine notamment d’une centaine de productions dont la série « Commissaire Montalbano », nominée aux Emmy Awards, qui réunit les plus fortes audiences depuis 20 ans. Les productions 2018 de Palomar représentent plus de 40 millions d’euros de budgets cumulés. En 2019 sont attendues les nouvelles saisons de séries célèbres en Italie « I Delitti del Barlume » et « Commissaire Montalbano ». Au cinéma, « La Paranza dei Bambini » est nominé au festival du film de Berlin 2019. Enfin, la superproduction internationale « Le nom de la Rose » s’annonce déjà comme l’un des grands succès de l’année rassemblant dans son casting des acteurs tels que John Turturro, Rupert Everett, et Michael Emerson.

Le groupe Mediawan deviendra l’actionnaire majoritaire de Palomar avec une prise de participation de 72%, les 28% restants seront détenus par M. Carlo Degli Esposti, fondateur et dirigeant de Palomar. L’acquisition sera réalisée avec l’utilisation de facilités de crédit non tirées et l’émission de nouvelles actions Mediawan au profit des dirigeants de Palomar. A l’issue de la transaction, M. Degli Esposti et M. Serra, directeur général de Palomar, recevront environ 680 000 titres Mediawan.