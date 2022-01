Olivier Lenel, Directeur Général et Président du Directoire de Mazars en France a notamment déclaré : « Je me réjouis de l’ensemble de ces nominations et promotions, preuve s’il en est de notre grande dynamique actuelle. Cette dynamique d’investissement se traduit au sein de l’ensemble de nos lignes de métiers. Elle nous permet de renforcer nos solutions au service de la confiance et des transformations de nos clients, engagés plus que jamais au cœur des mutations actuelles ».

Audit

Olivier Deberdt – Audit – Lyon. Diplômé d’un Mastère spécialisé en Audit et Information Financière de l’EM Lyon, Olivier a débuté sa carrière chez Mazars en 2007 à Paris avant de rejoindre le bureau de Lyon en 2010. Olivier intervient auprès de PME, ETI et sociétés cotées de la Région Auvergne Rhône-Alpes et a aussi développé une expertise dans la conduite de mission dans le secteur de l’immobilier et du BTP dont il est le référent au sein du bureau de Lyon.

Arnaud Fleche – Audit – Lyon. Diplômé du master CCA de l’IAE Lyon. Arnaud débute sa carrière chez Mazars en 2010 à Lyon et obtient son diplôme d’Expertise Comptable en 2017. Il évolue en tant qu’auditeur financier sur les secteurs Industrie et Services auprès notamment de sociétés cotées et/ou à actionnariat familial.

Charlotte Grisard – Audit – Paris. Diplômée de l’ESSEC, Charlotte est Commissaire aux Comptes et Experte Comptable. Elle a débuté sa carrière chez Mazars en 2007. Charlotte est spécialisée dans l’audit de groupes internationaux cotés et intervient principalement dans les secteurs de l’ingénierie et des médias. Elle est également en charge du développement du secteur des médias pour Mazars en France.

Charles Guilbert – Audit – Paris. Expert-comptable et commissaire aux comptes, Charles est diplômé de l’ESSCA et a débuté sa carrière chez Mazars en 2011. Il est spécialisé dans l’audit de sociétés et groupes internationaux de toute taille, de la start-up au CAC40. Il est en charge de la coordination mondiale de l’audit de plusieurs grands clients, notamment dans les secteurs des biens de consommation et TMT (Technologies, Médias et Télécom). Depuis 2019, il anime la filière Software & Technologies de Mazars en France.

Gilles Haberkorn – Audit IT – Paris. Diplômé de l’IMT-Business School en tant qu’ingénieur en Système d’Information, Gilles a passé 12 années chez Deloitte au sein des métiers dédiés à la gouvernance et la gestion des risques informatiques. Il a rejoint Mazars depuis le 1er juin 2021 et les équipes ISAA (Information System Audit and Analytics) avec lesquelles il intervient sur la gestion et la coordination de missions d’audit SI de clients français et internationaux, en particulier au sein des secteurs de l’industrie et des services. Fort de ses compétences autour du pilotage des risques, il intervient également dans l’accompagnement et la mise en conformité des dispositifs de contrôle interne et la maîtrise des risques autour des technologies émergentes et des nouvelles normes d’audit comptables.

Christophe Khalifé – Audit IT – Paris. Diplômé en 2007 de Télécom Sud Paris, il rejoint Mazars en 2011 après une première expérience chez Deloitte. Christophe est certifié auditeur des systèmes d’information (CISA), est membre de l’AFAI et de l’ISACA. Il intervient au sein des équipes Mazars IS Audit & Analytics (ISAA) et est en charge des activités d’audit des systèmes d’information pour le client du secteur des Assurances et de la Protection Sociale.

Arnaud Latrace – Audit – Marseille. Titulaire d’un Magistère de Finance, et d’un DEA de Stratégie (Paris I – Sorbonne), Arnaud débute sa carrière en 2003 au sein du cabinet KPMG à Paris en tant qu’auditeur bancaire, puis en tant que spécialiste IFRS dans le département Treasury and Capital Markets. Il intègre en 2008 Société Générale CIB comme responsable analyste valorisation sur les activités de marché (fixed income, equity & commodities). Arnaud poursuit sa carrière en audit et en conseil à Marseille au sein de KPMG à compter de 2011. Il rejoint Mazars en 2021 afin de participer au développement des activités audit et conseil dans la région Méditerranée.

Julie Mallet – Audit et Conseil – Bordeaux. Julie, expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômée d’Audencia, a débuté sa carrière chez Mazars à Paris en 2009 avant de rejoindre le bureau de Bordeaux lors de sa création en 2012. Elle intervient aujourd’hui en audit et en conseil auprès de clients du Grand Sud-Ouest, principalement des groupes et entités des secteurs Banque, Assurance et Immobilier. Julie est également en charge de l’activité Sustainability pour le bureau de Bordeaux.

Eve Martineau Zaluski – Audit – Nantes. Diplômée de SKEMA Business School, Eve rejoint Mazars en 2010 et intègre rapidement le secteur Assurance à Paris. Elle poursuit l’aventure Mazars en rejoignant le bureau de Nantes en 2016. Elle y développe son expertise et sa connaissance approfondie des enjeux et problématiques des Services Financiers. Aujourd’hui, diplômée d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle est en charge des missions d’Audit et de Conseil sur les secteurs de l’Assurance, de la Banque et de l’Immobilier auprès de nos clients du Grand Ouest.

Antoine Métayer – Audit – Toulouse. Diplômé de l’ESLSCA et recruté en tant que junior en 2006, Antoine est aujourd’hui diplômé du CAFCAC et Associé au sein du Secteur public. Il intervient notamment sur des missions d’accompagnement et de préparation à la certification des comptes de collectivités locales. Son portefeuille se compose aussi de clients dans le secteur de la Santé (privé & public) et de l’enseignement dans le sud-ouest (Toulouse, Bordeaux, Montpellier).

Expertise comptable

Rafic Al-Hawat – Accounting & Outsourcing Services RH & Paie – Paris. Titulaire d’un Master en Gestion des Entreprises, Rafic a rejoint Mazars en 2003. Il dispose d’une solide expérience dans le pilotage des projets BPO, l’optimisation de processus et la sécurisation des données. Il dirige l’activité RH & Paie pour accompagner des groupes internationaux et nationaux dans le cadre de missions d’assistance sociale et d’externalisation de la paie.

Nicolas Bourgeois – Expertise comptable – Dijon. Diplômé d’expertise comptable. Nicolas a débuté sa carrière chez Mazars en 2002 sur le bureau de Besançon. Il y développe ses compétences techniques et en 2008, il participe à la création du CSP « comptabilité fournisseurs France » pour ensuite en prendre la responsabilité jusqu’en 2010. Suite à l’opération de croissance externe de Mazars en Bourgogne, il a ensuite fait l’objet d’une mobilité vers le bureau de Dijon afin d’en accompagner la restructuration. Il devient responsable des deux bureaux Mazars de Bourgogne. Son activité est tournée vers l’expertise comptable et le conseil aux entreprises, essentiellement des TPE PME localement implantées.

Fabrice Breyton – Expertise comptable – Le Puy-en-Velay. Fabrice démarre sa carrière chez Jean-Pierre Alix en 2004 et rejoins Mazars en 2010 à travers la croissance externe réalisée par le groupe. Il obtient son diplôme d’expertise comptable en 2014. Il accompagne les dossiers de TPE et PME de la région essentiellement en Haute-Loire et dans la Loire. Il participe également au management du cabinet et à son développement sur son bassin d’intervention.

Christophe Brochen – Expertise comptable – Vannes. Christophe a rejoint Mazars il y a 20 ans et a obtenu son diplôme d’Expertise Comptable en 2021. Il intervient notamment sur des missions d’Accompagnement à la création et reprise d’entreprises et gère un portefeuille essentiellement composé de TPE PME PMI. Il manage également l’équipe Expertise Comptable au sein de Mazars à Vannes et développe l’activité AOS en Bretagne de manière coordonnée avec les associés des autres bureaux.

Jean Soto – AOS International & Expertise comptable – Paris. Diplômé de l’EM Lyon et titulaire du diplôme d’expertise comptable, Jean a effectué une grande partie de sa carrière au sein du cabinet Ernst & Young (1990 à 2015) où il a développé une expertise dans l’outsourcing comptable et fiscal de filiales de groupes étrangers, notamment dans le secteur immobilier. Il a ensuite occupé des postes de direction comptable et fiscale au sein du groupe Burger King – Quick puis du groupe KION – Fenwick Linde. Fort de ce double parcours en cabinet et en entreprise, il a rejoint le groupe Mazars en juin 2021 pour renforcer et développer l’offre « Global Compliance & Reporting » à destination des Grands Comptes et des E.T.I. à forte implantation internationale.

Conseil

David Dubo – Conseil Banque – Paris. Diplômé du DSCG et d’expertise comptable, David débute sa carrière en 2007 au sein du Groupe Société Générale en tant que chargé d’études prudentielles. Il rejoindra ensuite Mazars en 2014 lors de la création du pôle réglementaire. Il est aujourd’hui co-responsable du pôle Finance Risques.

Séverine Esser Bonjean – Conseil – Paris. Forte d’une expérience de plus de 25 ans en Finance d’entreprise acquise au sein d’EY, d’abord à l’Audit puis au Conseil, Séverine Esser Bonjean accompagne les dirigeants d’entreprise et les directeurs financiers dans la définition de leur stratégie de transformation et dans la mise en œuvre des programmes qui en découlent. Elle adresse aussi bien les enjeux organisationnels qu’humain et technologiques pour faire de ces programmes de transformation de vrais projets d’entreprise. Séverine dirigeait l’équipe Finance Consulting chez EY en France. Elle rejoint Mazars pour prendre la direction de nos activités de Conseil en France au service des clients Industrie, Services et du Secteur Public, au printemps prochain.

Marie Gandouet – Conseil comptable – Paris. Diplômée de NEOMA avec un début de carrière chez Mazars en 2010, Marie est aujourd’hui diplômée d’Expertise Comptable et Associée au sein des équipes Assistance et Conseil Comptables. Elle accompagne les clients PME, ETI et Grands Groupes sur des aspects comptables et fiscaux, dans leur quotidien et leurs projets.

Alexandre Garrigues – Conseil Immobilier – Paris. Alexandre a rejoint Mazars en septembre 2021 afin de répondre aux différents enjeux de création, de transition ou de transformation au sein des Directions Financières des sociétés d’investissement et de gestion dédiées à l’immobilier. Alexandre Garrigues a débuté sa carrière en 2000 en tant qu’auditeur interne spécialisé dans le secteur Financial Services, au sein d’un grand cabinet d’audit et de conseil, à New York. Il créé sa première société de conseil en 2006 et intervient depuis lors essentiellement dans le secteur de l’Asset Management, et plus spécifiquement du Real Estate Investment Management.

Laetitia Rault – Conseil Santé – Paris. Diplômée de l’EDHEC, Laetitia dispose d’une expérience de 11 ans dans le conseil auprès d’acteurs des champs de la santé, de l’autonomie et des solidarités. En 2016, elle rejoint Mazars en tant que Manager. Elle a réalisé de nombreuses missions portant sur le Numérique en Santé et les parcours de santé. Elle intervient auprès d’acteurs nationaux et régionaux ainsi qu’auprès d’Etablissements sanitaires et médico-sociaux, de collectivités et de professionnels de santé libéraux.

Madalena Teixeira – Conseil comptable – Paris. Diplômée d’expertise-comptable, Madalena dispose de plus de 12 d’expérience en conseil auprès des directions financières et comptables, pilotage de projets, audit financier et expertise comptable auprès de grands comptes et ETI du secteur de l’industrie et des services avec une prédominance du secteur du transport. Elle travaille également au développement et au renforcement de liens privilégiés avec nos bureaux au sein des pays lusophones (Portugal, Brésil, Angola, Mozambique…)

Sustainability

Souad El Ouazzani – Sustainability – Paris. Diplômée de l’ESCP Europe, Souad commence sa carrière chez Deloitte, où elle contribue à développer les services au développement durable en France et en Afrique, avant de Mazars fin 2021. Spécialiste de la mise en place de stratégies environnementales, sociales et de gouvernance, elle accompagne également ses clients sur la déclinaison de ces stratégies en reporting extra-financier et la mise en conformité avec les réglementations en la matière (DPEF, CSRD, Taxonomie…). Souad appuie également les acteurs publics dans la définition et la mise en œuvre de stratégies et politiques nationales de développement économique durable, à l’échelle de leur territoire et notamment en ce qui concerne la mitigation et l’adaptation aux effets du changement climatique.

Maud Gaudry – Sustainability – Paris. Maud est responsable expertise technique de la ligne de service Sustainability pour Mazars dans le monde. En juin 2020, après 10 ans passés dans la division Banque d’investissement de Société Générale, à Paris et New York, Maud a rejoint Mazars, où elle avait commencé sa carrière en qualité d’auditeur financier, pour y mener l’expansion des services Sustainability à l’international. Très engagée dans les récents développements réglementaires autour du reporting de durabilité, elle est notamment la directrice de projet des Project Task Forces de l’EFRAG dédiées à la normalisation du reporting de durabilité en Europe (PTF-NFRS et PTF-ESRS). Elle est aussi membre de groupes de travail français et européens sur les sujets reporting de durabilité et corporate governance.

Tristan Mourre – Sustainability – Paris. Ingénieur spécialisé en environnement et diplômé de l’ESCP Business School, Tristan a débuté sa carrière chez Deloitte au sein du département Développement Durable. Il prend ensuite la direction de l’offre RSE de Grant Thornton pendant 6 ans. Il rejoint Mazars fin 2021 pour renforcer et développer la ligne de services Sustainability. Tristan intervient en audit et conseil auprès des Directions Développement Durable, Ressources Humaines, Achat, Risk & Compliance au sein de grands groupes et d’ETI. Par ailleurs, il enseigne la responsabilité sociale des entreprises à l’ESCP Business School.

Financial Advisory Services

Philippe Bozier – Financial Advisory Services – Paris. Philippe a plus de 25 ans d’expérience professionnelle dont 15 consacrés au financement de grands projets dans le secteur de l’infrastructure et de l’énergie. Après une première expérience en transaction pour KPMG en France et en Europe de l’Est, il est devenu DAF pays pour Alstom Transport où il a contribué à la mise en place de projets de PPP dans le domaine ferroviaire. Depuis 2006, Philippe a travaillé pour PwC en Europe de l’Est, en France et en Afrique, où il était associé en charge de la practice Energy & Infrastructure.

Baptiste Faye – Financial Advisory Services – Bordeaux. Diplômé de l’Ecole Centrale Marseille, Baptiste a débuté sa carrière chez Mazars à Paris en 2011. Après une première expérience en Audit Grands Comptes, il intègre rapidement les équipes Transaction Services à Paris. En 2019, il rejoint le bureau de Bordeaux pour y développer cette activité. Il est aujourd’hui responsable de l’activité Transaction Services dans le Sud-Ouest et accompagne ses clients, entreprises et fonds d’investissement, dans leurs projets d’acquisition ou de cession.

Aurélie Rabouh-Georges – Financial Advisory Services – Paris. Associée au sein du département Debt & Treasury Advisory, Aurélie Rabouh-Georges a commencé sa carrière chez Morgan Stanley à Londres en 2002 avant d’évoluer en 2006 au sein de Royal Bank of Scotland à Paris, en charge du suivi d’un portefeuille de grandes entreprises françaises. Depuis 2013 Aurélie apporte son appui aux Directions Financières des ETI et grandes entreprises dans leurs opérations de financement et d’optimisation de la gestion de leur trésorerie et cash management. Spécialiste des financements bancaires et désintermédiés, et notamment des financements intégrant une dimension ESG, elle accompagne les projets des entreprises de leur structuration à leur mise en œuvre opérationnelle.

Grégory Volpi – Financial Advisory Services – Paris. Grégory a plus de 20 ans d’expérience en due diligence financière. Il a travaillé 16 ans chez PwC (Lille, Paris et Boston) et 7 ans chez Grant Thornton (Paris) avant de rejoindre les équipes transaction services de Mazars (Paris) en septembre 2021. Grégory travaille pour le compte d’entreprises et de fonds de capital-investissement, en buy-side et sell-side, en France et à l’international. Il a été impliqué dans plus de 180 acquisitions, pour des montants allant de 5 millions d’euros à plus de 14 milliards d’euros, dans des secteurs variés, tels que la métallurgie, l’aérospatiale et la défense, le ferroviaire, l’ingénierie ou encore la vente au détail. Grégory a travaillé sur une soixantaine de transactions transfrontalières en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie.

Mazars Société d’Avocats

Frédéric Lubczinski – Fiscalité – Paris. Frédéric est titulaire d’une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières délivrée par la faculté de finance, banque et comptabilité de Lille. Frédéric a commencé sa carrière dans l’administration fiscale où il a notamment travaillé au sein de la Direction de la législation fiscale (Bureau B1-impôt sur les sociétés) puis au Bureau des affaires fiscales internationales où il a participé à la négociation de nombreux accords préalables en matière de prix de transfert. Il a ensuite rejoint en tant qu’avocat le cabinet Fidal puis DLA Piper en tant que spécialiste en matière de prix de transfert. Avocat au Barreau des Hauts de Seine depuis 2007, Frédéric a rejoint Mazars en 2016 où Il exerce principalement dans le domaine des prix de transfert et de la fiscalité internationale.

Raphaël Marik – Fiscalité – Paris. Raphaël est avocat spécialisé en fiscalité indirecte. Il est titulaire d’un DESS de fiscalité appliquée de l’université Paris Descartes et d’un DEA de l’université Paris I Panthéon Sorbonne. Raphael est inscrit depuis 2003 au Barreau des Hauts-de-Seine. Il a exercé 19 ans au sein du cabinet EY Société d’Avocats en tant qu’associé du département de fiscalité indirecte. Il a rejoint Mazars avec une équipe de trois avocats expérimentés afin de développer l’expertise en matière de TVA et de Douanes. Il intervient sur le paramétrage TVA des ERP mais également sur de la sécurisation des aspects TVA par le biais de missions « Anti-fraude TVA » et de revue « flash » sur la base exclusive des fichiers des écritures comptables. Il a également développé une expertise particulière sur des aspects documentaires et notamment sur la rédaction de la piste d’audit fiable.

Alexis Martin – Fiscalité – Paris. Titulaire d’un DJCE, d’un DESS de droit des affaires et fiscalité et du Magistère Juriste d’Affaires de LYON III, Alexis a 23 ans d’exercice professionnel. Il a commencé sa carrière dans des grands cabinets d’affaires français avant de rejoindre le département de fiscalité transactionnelle d’EY Société d’Avocats à Paris. Il a ensuite rejoint Grant Thornton Société d’Avocats en qualité d’associé où il a dirigé le département fiscal pendant près de 10 ans. Il est spécialisé en fiscalité transactionnelle, fiscalité internationale et fiscalité directe d’entreprise. Ses principaux clients sont des fonds d’investissement et des groupes français et multinationaux qu’il assiste sur des opérations de croissance externe, de structuration et de restructuration majeures. Il les accompagne également sur la définition et la gestion de leurs politique et questions fiscales, ainsi que de leurs contrôles et contentieux fiscaux.