Avec cette nouvelle acquisition, les laboratoires Mayoly Spindler renforcent leur présence en Italie, deuxième marché mondial des compléments alimentaires (derrière les Etats-Unis), et ambitionnent de devenir l’un des leaders du marché européen.

L’acquisition de Biohealth, pierre angulaire du développement de Mayoly Spindler en Europe

Cette acquisition représente une véritable opportunité pour les laboratoires Mayoly Spindler d’asseoir leur présence sur le marché des compléments alimentaires italien, très actif, grâce au dynamisme d’une structure déjà existante, disposant d’un portefeuille de produits reconnus dans le pays.

« Cette opération d’acquisition accélère notre déploiement en Europe et s’inscrit dans la stratégie de notre groupe, qui fonde son développement à la fois sur la croissance organique et des acquisitions stratégiques en France comme à l’international. », explique Philippe Charrier, Directeur Général de Mayoly Spindler.

Situé à Rivoli, en Italie du Nord, le laboratoire Biohealth développe et commercialise une large gamme de compléments alimentaires adaptés pour répondre aux besoins des consommateurs dans le domaine de la supplémentation minérale.

L’entreprise dispose à ce jour de 45 références produits pour l’ensemble de ses marques Lithos, Acidif, Lithosolv, Alkalos, Idrobasic, TunicAid, Midir, Tradafertil, Evandol et Evan. Avec plus de 400.000 unités vendues par an, Biohealth se hisse parmi les 5 principaux acteurs du segment des compléments alimentaires à base notamment de minéraux pour certains et d’autres pour les inconforts/problèmes urinaires.

L’intérêt et l’innovation forte portés par ses produits permet à Biohealth d’apporter des solutions efficientes aux personnes qui souhaitent prendre soin d’elles et rester en bonne santé, à travers une forte notoriété auprès des professionnels de santé.

Biohealth bénéficie par ailleurs d’un réseau de distribution solide puisque 90% de la vente de ses produits s’effectue auprès de grossistes italiens, lesquels approvisionnent plus de 18 000 pharmacies sur l’ensemble du territoire italien, tandis que 7% des ventes sont réalisées sur Internet, 2% par des pharmacies en direct et 1% par des hôpitaux.

« Biohealth bénéficie déjà d’un portefeuille de produits bien implanté sur le territoire italien. Cette acquisition enrichit la gamme de compléments alimentaires proposés par nos laboratoires et nous permet de conquérir de nouveaux segments de marché jusqu’alors inexplorés. Cette opération nous permettra également de créer des synergies et d’introduire en Europe, plus particulièrement en Italie, nos produits phares de consumer healthcare, comme notre gamme Probiolog. Enfin, grâce à cette acquisition, nous lancerons deux médicaments phares de Mayoly, Simalvia (Meteospasmyl en France) et Dozurso (Cholurso en France) qui ont récemment obtenu leur autorisation de mise sur le marché en Italie. Ceci soutient la stratégie d’internationalisation de notre portefeuille produit. », poursuit Nicolas Giraud, Vice-Président Global Pharma, Consumer Healthcare & Diagnostic.

Mayoly Spindler, un levier de croissance et d’internationalisation pour Biohealth

Les produits innovants de Biohealth représentent une vraie opportunité pour Mayoly Spindler qui aura, dès lors, la possibilité de les développer en France et à travers le monde. Biohealth réalise déjà 5% de ses ventes en France, et dans quelques pays comme l’Algérie et l’Europe de l’Est. L’implantation en France et à l’International de Mayoly Spindler va permettre une très forte accélération du développement de ces produits.

« Nous sommes ravis de faire désormais partie du groupe Mayoly Spindler. Nous partageons les mêmes ambitions et souhaitons contribuer, ensemble, à l’essor de la médecine préventive en Europe. », explique Massimo Defilippi, Fondateur de Biohealth.