Dans le cadre de son déploiement européen, Extendam densifie ses équipes et accueille Maxime Bourgeois en qualité de Responsable d’Investissement. Il y apporte ses 7 années d’expérience en investissement hôtelier et immobilier acquises auprès d’institutions financières de premier plan et de sociétés de conseil internationales.

Diplomé de l’EDHEC Business School, Maxime était précédemment en poste chez Goldman Sachs à Londres au sein de l’équipe en charge des investissements hôteliers de la banque en Europe.

« Je suis ravi d’intégrer l’équipe de gestion d’Extendam en ce moment stratégique. L’expertise incontestable d’Extendam en matière d’investissements hôteliers et la diversité des parcours de chacun des membres de l’équipe nous permettent d’appréhender les problématiques les plus simples comme les plus complexes. J’ai hâte de mettre à profit mes compétences et de participer à l’effort de développement européen initié par Extendam avec toujours pour seul objectif la création de valeur pour nos investisseurs » , explique Maxime Bourgeois.

Créé en 2012, Extendam est le leader français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. Avec 2 milliards d’euros de valeurs d’actifs et plus de 30 collaborateurs, Extendam est un acteur reconnu du private equity dans l’hôtellerie depuis de nombreuses années.

Aujourd’hui, Extendam dispose d’un portefeuille de plus de 180 hôtels sous-gestion en Europe et accompagne plus de 250 PME dans leur projet de développement et de croissance.