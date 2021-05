Depuis sa création en 2011, Mawenzi Partners a pour mission d’accompagner les entreprises à concevoir et piloter de nouveaux modèles de croissance, créateurs de valeur et porteurs de sens. Ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, le cabinet de conseil a cependant observé un décalage entre les attentes des citoyens et acteurs de la Société d’une part, et la réponse apportée par les entreprises d’autre part. Trois facteurs principaux expliquent ce décalage :

La difficulté des entreprises à piloter et évaluer les impacts positifs et négatifs qu’elles génèrent sur la Société autour de 7 enjeux sociétaux (Gouvernance opérationnelle, Environnement, Consommateurs et clients, Communautés et territoires, Conditions de travail, Pratiques des affaires, Droits de l’Homme)

Un manque de maturité d’une majeure partie des entreprises sur le sujet, qui mettent en place trop souvent des actions RSE sans lien avec leurs impacts prioritaires

La complexité à faire coexister la rationalité technique et économique de l’entreprise avec la subjectivité des perceptions des acteurs sociétaux et des citoyens.

La pression croissante que les citoyens exercent sur ces enjeux appelle chaque entreprise à inscrire sa croissance dans une démarche qui allie performance économique et excellence sociétale. Comme l’explique Olivier Dubigeon, Président Fondateur de Sustainway, « le résultat pour les entreprises est significatif en termes d’innovation, de différenciation, de fédération des équipes par le sens, et d’acceptabilité sociétale accordée par ses parties prenantes. En d’autres termes, déployer une stratégie sociétale en cohérence avec son modèle économique permet à toute entreprise d’accroître ses parts de marché et de pérenniser sa croissance sur le long terme. »

C’est pourquoi Mawenzi Partners a souhaité enrichir ses méthodologies de conseil en stratégie de croissance en s’appuyant sur une démarche éprouvée de cadrage, de pilotage et d’évaluation d’une stratégie sociétale.

Un outil de pilotage de la croissance responsable des entreprises

Elaborée par Olivier Dubigeon à partir d’une expérience de terrain diversifiée de plus de 40 ans en France comme à l’international, Sustainway est une méthodologie intégrant une approche contradictoire de la pertinence sociétale des actions conduites et de son évaluation. Cette méthode accompagne les entreprises, de toute taille et de tout secteur, à travers trois phases complémentaires :

Structurer une politique de développement responsable, au-delà du seul prisme environnemental, sous la forme d’un « Contrat Sociétal »©, qui oriente le plan stratégique grâce à une double évaluation sociétale et économique ; Déployer ce Contrat Sociétal au cœur des pratiques métier, auprès des clients comme des collaborateurs, et l’intégrer dans la feuille de route stratégique ; Evaluer et ajuster en continu la pertinence du modèle de croissance, à l’aune de sa performance économique et de son acceptabilité sociétale par les parties prenantes internes et externes de l’entreprise.

Fortes de cette méthodologie combinée à leur expertise historique, les équipes de Mawenzi Partners disposent des outils nécessaires pour repenser et déployer les modèles de croissance de leurs clients.

« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne Olivier Dubigeon en nous transmettant cette méthodologie unique sur le marché. C’est un atout stratégique pour notre développement : nous croyons profondément aux vertus de la responsabilité sociétale pour remodeler et accélérer les projets de croissance de nos clients, et au besoin d’une méthodologie dédiée », explique Pierre-Eric Perrin, Associé Fondateur de Mawenzi Partners.

« Je suis fier de transmettre le fruit du travail d’une vie à Mawenzi Partners, un cabinet de conseil qui saura l’exploiter à sa juste valeur, par la qualité humaine de ses consultants et leur expertise sur les modèles économiques », commente Olivier Dubigeon, Président Fondateur de Sustainway.

Accompagnées par Olivier Dubigeon, les équipes de Mawenzi Partners mettent actuellement en place cette méthodologie auprès de leurs clients, tout en ayant également engagé en interne la mise au point et le déploiement d’un « Contrat sociétal » propre au cabinet, en cohérence avec son modèle économique.