Établissements Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070, « M&P ») annonce la signature de deux avenants (les « Avenants ») visant à rééchelonner les remboursements de ses deux facilités d’emprunt, à savoir l’emprunt à terme de 600 M$ auprès d’un syndicat de banques (le « Prêt à Terme ») et l’emprunt de 200 M$ (dont 100 M$ tirés et 100 M$ non tirés) auprès de l’actionnaire majoritaire de M&P, PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi (« PIEP ») (le « Prêt d’Actionnaire »).

Selon les dispositions des Avenants, les échéances des deux prêts ont été réduites en 2020 et 2021, permettant à M&P de maintenir une liquidité suffisante et de mieux adapter les remboursements de dette à la génération de cash-flow et au profil d’investissements. L’avenant au Prêt d’Actionnaire témoigne également du soutien continu qu’apporte PIEP à M&P, dans la mesure où une partie importante de son remboursement a maintenant été reportée à 2024, au-delà de l’échéance finale du Prêt à Terme.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Obtenir ces Avenants est une mesure saine qui permettra à M&P de réaliser des progrès tangibles en matière de désendettement tout en maintenant une trésorerie solide dans l’environnement macroéconomique actuel. A la suite de la période de grâce initiale de deux ans, M&P est engagé à réduire sa dette, et la première échéance trimestrielle du Prêt à Terme qui sera remboursée dans les prochains jours marque une étape importante. M&P est solidement positionné pour faire face à la volatilité des conditions de marché actuelles, grâce à ses actifs de long terme et à la flexibilité qu’offre le contrôle opérationnel de ses principaux actifs ».

Impact des Avenants sur le profil de remboursement de M&P :

Il a été convenu avec les prêteurs, comme condition à l’avenant au Prêt à Terme, que la distribution des dividendes sera plafonnée à un montant annuel de 15 M$ pour 2021 et 2022. Pour rappel, selon les dispositions de l’accord du Prêt à Terme initial signé en décembre 2017, les distributions de dividendes de M&P sont actuellement limitées à un montant annuel de 10 M$ de dollars jusqu’à fin 2020.

L’encours total de la dette de M&P s’élève actuellement à 700 M$ (600 M$ de Prêt à Terme et 100 M$ de Prêt d’Actionnaire). À la fin février 2020, la trésorerie de M&P s’élevait à 267 M$, soit une dette nette de 433 M$. M&P peut également débloquer immédiatement des liquidités supplémentaires grâce à la tranche non utilisée de 100 M$ du Prêt d’Actionnaire.

Termes principaux des facilités d’emprunt de M&P :

Les banques participant au Prêt à Terme sont les suivantes : Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis, PT Bank Mandiri, Sumitomo Mitsui Banking, Crédit Agricole, DBS, ING, HSBC et PT Bank Negara Indonesia.