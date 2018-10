Etablissements Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) constate les récents articles parus dans la presse et confirme travailler sur l’acquisition de la participation de 40 % détenue par Shell Exploration and Production Investments B.V. (« Shell ») en tant qu’ « Actionnaire B » dans la société mixte Petroregional del Lago (la « Société Mixte ») qui exploite le champ pétrolier Urdaneta West (le « Champ ») situé sur le Lac Maracaibo au Venezuela.

Maurel & Prom Venezuela, filiale de Maurel & Prom, a signé un contrat de cession d’actions (le « SSPA ») avec Shell. Conformément aux dispositions du SSPA, le prix d’acquisition des actions de Shell dans la Société Mixte s’élève à environ 70 M€, financé par la trésorerie existante de Maurel & Prom.

Corporación Venezolana del Petróleo (« CVP ») et PDVSA Social (« PDVSAS »), filiales à 100 % de Petróleos de Venezuela S.A. (« PDVSA »), détiennent conjointement en tant qu’ « Actionnaire A » la participation de 60 % restante dans la Société Mixte.

Le Champ produit actuellement environ 16 000 barils de pétrole par jour sur une base à 100 % (soit 6 400 barils par jour pour les 40 % détenus par l’Actionnaire B). L’actif offre un potentiel de croissance élevé via le développement de ressources supplémentaires et la possibilité d’étendre la durée de la licence après 2026 (date d’expiration actuelle de la licence).

La finalisation de cette opération reste soumise à la réalisation d’un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l’obtention des autorisations gouvernementales requises et la finalisation des négociations avec PDVSA et ses filiales (CVP et PDVSAS) concernant la mise en place et les modalités de financement d’un plan de redéveloppement visant à augmenter la production du Champ.

Ce plan de redéveloppement serait financé en partie par la génération de flux de trésorerie liés à l’exploitation de l’actif et en partie par des fonds avancés par Maurel & Prom Venezuela à hauteur maximale d’environ 350 M€ pour la période allant de 2018 à 2023 (le « Financement du Projet »). L’engagement de Maurel & Prom Venezuela d’assurer le Financement du Projet est soumis à la réalisation de certaines conditions, notamment le remboursement progressif à Maurel & Prom Venezuela de la part du Financement de Projet attribuable à l’Actionnaire A. Maurel & Prom prend toutes les mesures nécessaires et met tout en œuvre afin de réaliser l’ensemble des conditions permettant de finaliser de l’acquisition. Cette information fera l’objet d’un nouveau communiqué de presse.