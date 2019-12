Conformément à l’accord, JJDC, l’entité stratégique de venture investissement de Johnson & Johnson, fera l’acquisition de 5 357 142 actions ordinaires MKEA nouvelles au prix de 1,40 € par action, représentant un montant total de 7,5 millions d’euros.

« Nous sommes très fiers d’annoncer un accord stratégique d’investissement avec Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. », déclare Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Cet accord constitue un point d’inflexion stratégique important pour Mauna Kea Technologies, notamment grâce à un apport de capital qui nous aidera à poursuivre nos initiatives stratégiques de croissance ».

Monsieur Gershon poursuit : « Cet investissement stratégique fera avancer notre collaboration avec la Lung Cancer Initiative (LCI) de Johnson & Johnson, laquelle travaille sur le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour lutter contre le cancer du poumon. Notre plateforme Cellvizio et notre mini-sonde confocale AQ-Flex™ 19 sont conçues pour être utilisées avec les bronchoscopes, aiguilles transbronchiques et autres accessoires bronchoscopiques existants, ce qui en fait une option de choix pour une utilisation avec les nouvelles plateformes robotiques et les plateformes de navigation avancées existantes. »

Résumé de l’opération

JJDC investira un montant de 7,5 millions d’euros dans le capital social de la Société, en contrepartie de 5 357 142 actions ordinaires nouvelles, ce qui correspond à un prix de souscription par action ordinaire de 1,40 €. Les nouvelles actions ordinaires seront assimilées aux actions existantes de la Société. JJDC détiendra environ 17,5% du total des actions ordinaires en circulation à la suite de cette opération. JJDC n’aura aucun droit à être représenté au conseil d’administration.

Dans le cadre de l’investissement, JJDC a pris des engagements de conservation (lock-up) et d’abstention (stand still) pendant une période de 12 mois. Conformément à un contrat conclu dans le cadre de l’investissement, Mauna Kea a accordé, pour une durée de 24 mois, à JJDC et à ses sociétés affiliées, un droit de premier refus en cas d’accord (autre qu’un changement de contrôle de Mauna Kea) portant sur ses produits pCLE (CLE par minisonde) ou nCLE (CLE par aiguille) dans le cadre de procédures robotiques endoluminales pour les applications pulmonaires et les applications de machine learning et d’intelligence artificielle pour les applications pulmonaires. Mauna Kea a également accordé à JJDC et à ses sociétés affiliées, pour une période de 24 mois, un droit de première négociation en cas d’accord (autre qu’un changement de contrôle de Mauna Kea) portant sur ses produits pCLE ou nCLE dans le cadre de procédures robotiques endoluminales pour les applications gastro-intestinales et urologiques.

Dans le cadre de cette opération, Piper Jaffray a agit en qualité de conseiller stratégique et McDermott Will & Emery en qualité de conseiller juridique de Mauna Kea Technologies.

Utilisation du produit de l’émission

L’équipe dirigeante de la Société estime que le produit net de l’émission sera destiné à faire face aux besoins de financement de l’activité courante dans le but de poursuivre le développement de la plateforme Cellvizio, les études cliniques et d’intensifier les efforts commerciaux et marketing aux Etats-Unis.

Position de trésorerie

La trésorerie disponible de la Société au 31 octobre 2019 s’élevait à environ 4,1 millions d’euros. Compte tenu des plans actuels de développement de la Société, la Société estime que le produit net de l’augmentation de capital ainsi que le montant de sa trésorerie disponible actuelle permettra le financement de ses activités jusqu’à la fin 2020.

Cadre juridique

Les actions ordinaires nouvelles seront émises par voie d’augmentation de capital réservée à catégories de personnes conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce et conformément aux décisions du Conseil d’administration de la Société en date du 13 décembre 2019. Cette décision du Conseil d’administration de la Société est adoptée en vertu de la délégation conférée par la 8ème résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2018.

Le closing de l’opération devrait intervenir le 19 décembre 2019.