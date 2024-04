Matthieu Baudson, 40 ans, est nommé Directeur des Marchés Financiers au Crédit Mutuel Arkéa. Composée de 7 salles de marchés régionales, cette direction compte 50 experts des marchés financiers et travaille en synergie avec les différentes structures et réseaux du groupe bancaire coopératif afin de proposer des solutions de marché alignées avec sa qualité d’entreprise à mission.

Diplômé de l’ISEP et de l’ESSEC, Matthieu Baudson rejoint le Crédit Mutuel Arkéa en 2009 en tant qu’opérateur de marché sur la Trésorerie et Refinancement. Il devient ensuite responsable de la Trésorerie, puis responsable du Refinancement, avant d’être nommé en 2021 Directeur du Pilotage Transverse des Risques du Crédit Mutuel Arkéa. Matthieu Baudson est nommé aujourd’hui au poste de Directeur des Marchés Financiers du Crédit Mutuel Arkéa.

La direction des marchés financiers contribue à l’autonomie financière et au développement du groupe et de ses clients, à travers le pilotage de la trésorerie et du refinancement de la banque, l’analyse et l’élaboration de scénarios climatiques et économiques et aussi via le développement de solutions d’investissement et de couverture. Elle est composée de 50 experts des marchés financiers, principalement localisés au siège du Crédit Mutuel Arkéa à Brest et dans 6 salles des marchés régionales, pour assurer une proximité avec les clients du groupe.

L’équipe des marchés financiers du Crédit Mutuel Arkéa, épaulée par les autres fonctions du groupe et en synergie avec ses réseaux de distribution, propose aux clients particuliers, entreprises et institutionnels une large gamme de produits sur mesure tenant compte des conditions économiques, ainsi que des enjeux environnementaux et sociétaux.