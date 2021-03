Matthias Baccino

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et de l’ESSEC, Matthias Baccino débute sa carrière en 2009 chez BNP Paribas CIB, au sein du pôle Global Equity and Commodity Derivatives. En 2014, il prend la direction de l’équipe France de Vente et de Marketing Produits de Bourse de BNP Paribas CIB. En septembre 2016, Matthias Baccino est nommé Directeur Général de la filiale française de BinckBank où il développe l’offre de service pour les investisseurs actifs, les contenus pédagogiques pour le grand public ainsi qu’une offre d’épargne avec le lancement du premier contrat d’assurance vie de BinckBank.

Fort de ces expériences, Matthias Baccino, âgé de 35 ans, prend la direction de Trade Republic France. Trade Republic est une application mobile lancée en 2019 en Allemagne qui permet d’investir en toute simplicité et sécurité sur les marchés financiers du monde entier sans commission. Fin janvier, Trade Republic a lancé avec succès son offre révolutionnaire sur le marché français. L’utilisateur ne paye qu’un tarif fixe d’1 euro par ordre de Bourse, quel que soit le montant de l’ordre, pour couvrir les frais externes de transaction. La fintech propose aussi une offre exclusive et gratuite d’investissements réguliers programmés en actions et ETF. Trade Republic est la 1re application de trading d’Allemagne en 2020 et 2021 en nombre de téléchargements. Lors des prochaines semaines, Matthias Baccino s’attachera à développer l’image et l’offre de Trade Republic en France auprès du grand public. Trade Republic se fixe pour objectif d’atteindre 100 000 utilisateurs en France après un an.

Christian Hecker, co-fondateur de Trade Republic déclare : « Les épargnants français ont besoin des services d’un courtier fiable, transparent et accessible car jusqu’à l’arrivée de Trade Republic, ils ne pouvaient choisir qu’entre des brokers traditionnels coûteux et des acteurs gratuits mais aux conditions opaques.Trade Republic souhaite s’implanter durablement en France en s’adaptant aux attentes spécifiques des épargnants français. Matthias, avec son expertise et son expérience, est la personne idéale pour développer le marché français. »

Matthias Baccino ajoute : « Après avoir bien connu l’univers des courtiers traditionnels et ses lenteurs, je suis très heureux de rejoindre l’aventure Trade Republic, succès phénoménal en Allemagne ces deux dernières années. La technologie développée par Trade Republic et son approche responsable de l’investissement rendent enfin accessibles les marchés financiers mondiaux, simplement, sans commission et avec toute la sécurité apportée par une banque allemande. Alors que livrets et autres fonds euros ne rapportent plus rien, l’engouement du grand public pour l’investissement dans l’économie réelle via la Bourse est considérable. Trade Republic est là pour y répondre. Dans les semaines qui viennent nous aurons l’occasion de lancer des produits et services innovants spécifiquement dédiés aux épargnants français. La révolution du trading pour tous est en marche ! »