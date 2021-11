Dans son rôle de CIO, Matt aura la responsabilité globale de la gestion de tous les professionnels de l’investissement et des stratégies de Jupiter en matière d’actions, d’obligations et multi-actifs. Soutenu par le bureau du CIO de Jupiter, composé de huit personnes, il supervisera également les fonctions associées qui constituent l’épine dorsale du processus d’investissement de l’entreprise, notamment les équipes dédiées à la gouvernance, à la science des données, aux transactions et à l’analyse des performances. Matt rendra compte au CEO Andrew Formica et rejoindra le comité exécutif.

Andrew Formica, CEO de Jupiter, a commenté : « Le rôle du CIO est d’une importance cruciale pour la réalisation de nos objectifs stratégiques, grâce à la sauvegarde de notre culture d’investissement dynamique et active chez Jupiter. Le fait que nous ayons attiré une personne de haut niveau comme Matt témoigne du talent de notre équipe de gestion et de l’attrait durable de la marque Jupiter pour une clientèle mondiale de plus en plus diversifiée. Matt partage notre engagement en faveur des rendements actifs et a la réputation bien méritée d’être un leader efficace et inspirant. Nous sommes convaincus que, sous la direction de Matt, nous continuerons à fournir à nos clients les excellents résultats d’investissement qui sont la marque de fabrique de Jupiter. »

Avec près de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, Matt rejoint Jupiter après avoir travaillé chez Artemis, où il était directeur des investissements depuis avril 2020. Avant cela, Matt était responsable des investissements chez GAM Investments de 2017 à 2020, où il était chargé de la gestion et de la supervision des stratégies d’investissement gérées par des équipes basées en Europe, en Asie et aux États-Unis. Auparavant, Matt était responsable des actions mondiales chez Henderson, en charge d’une équipe gérant des actifs importants dans des stratégies d’investissement mondiales, internationales (monde hors États-Unis) et socialement responsables. Matt est membre du comité d’investissement du Church of England Pension Board, où il conseille sur 4 milliards de dollars d’actifs de fonds de pension investis de manière éthique.

Matt Beesley a commenté : « Je suis enthousiaste à l’idée de succéder à Stephen dans le cadre du développement, de la croissance et de l’adaptation de l’entreprise, afin de garantir que nous continuons de répondre aux besoins des clients et d’offrir les performances d’investissement supérieures qui font la réputation de Jupiter. »

Andrew Formica poursuit : « Je suis impatient d’accueillir Matt qui nous rejoindra pour nous faire franchir la prochaine étape de notre développement. Dans le même temps, j’aimerais également rendre hommage à Stephen Pearson, dont le fort leadership, la vision claire et l’engagement sans relâche envers les clients ont permis à notre équipe de gestion de fonds de se renforcer. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir après une longue et fructueuse carrière dans la gestion de fonds. »