Matterport a d’ores et déjà introduit une nouvelle gamme de caméras de capture 3D plus accessibles pour les entreprises et ainsi participé au développement de l’utilisation de cette gamme de technologies à travers différents secteurs tels que l’architecture, l’ingénierie et la reconstruction, les assurances de biens immobiliers, le tourisme et les loisirs, l’immobilier résidentiel et commercial, entre autres. Arraiy a développé un logiciel d’intelligence artificielle capable d’apprendre seule, en s’appuyant sur les technologies de machine learning et de vision artificielle afin de créer de nouvelles techniques d’intégration de visuels réels et virtuels.

Au closing de l’acquisition, l’équipe d’ingénierie d’Arraiy fera partie intégrante de Matterport et accompagnera le groupe dans sa volonté de créer la plateforme de données leader dans le domaine de la vision numérique artificielle. D’ailleurs, plus tôt dans l’année, Matterport a fait un grand pas vers la réalisation de cet objectif avec le lancement de son logiciel cloud propriétaire, Matterport Cloud 3.0, et celui de son intelligence artificielle, Cortex, qui utilise une banque d’images 2D et panoramas à 360° afin de créer des modèles 3D immersifs, de reconnaître des objets, des pièces et leurs caractéristiques détaillées, ou encore d’obtenir des plans d’étages schématiques.

RJ Pittman, CEO de Matterport, déclare : « Arraiy a rassemblé les esprits les plus brillants du secteur afin de résoudre les problèmes les plus complexes liés au ’machine learning’ et de la vision artificielle. En intégrant la technologie révolutionnaire et l’équipe talentueuse d’Arraiy, nous serons capables d’accélérer le processus de création de nouveaux produits et solutions qui feront de Matterport une entreprise plus puissante, accessible aussi bien aux utilisateurs existants qu’aux nouveaux utilisateurs ».

Ethan Rublee, CTO et fondateur de Arraiy, affirme : « L’équipe d’Arraiy est enchantée de rejoindre Matterport afin de continuer à innover dans la vision numérique artificielle et le ’machine learning’. Je suis convaincu que la plateforme de Matterport ouvrira la voie à d’incroyables opportunités pour mettre à profit l’intelligence artificielle dans nos lieux de vie et de travail ».

L’acquisition d’Arraiy permettra également à Matterport de collaborer de manière étroite avec OpenCV, un projet d’intelligence artificielle développée en open source et centrée sur la vision artificielle et le machine learning, dirigé par le co-fondateur d’Arraiy Gary Bradski.

Dave Gausebeck, co-fondateur et CTO de Matterport, ajoute : « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos tout nouveaux membres d’équipe ainsi que les experts tech d’Arraiy, aux côtés de Gary Bradski et du projet OpenCV, afin de devenir des acteurs clés de l’industrie de la vision artificielle ».

Gary Bradski, co-fondateur d’Arraiy, conclut : « La technologie de capture 3D de Matterport, une des plus innovantes dans l’industrie, a exploité la puissance de la vision artificielle et du ’deep learning’ pour transformer de multiples industries à travers le monde de la construction. Nous y décelons un potentiel inédit pour aller encore plus loin dans la transformation de ces marchés, en tirant parti de nos progrès combinés dans le domaine de la vision artificielle et du ’machine learning’ ».