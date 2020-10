Allianz Global Investors, l’un des principaux gestionnaires actifs mondial, annonce aujourd’hui la nomination de Matt Christensen, 51 ans, au poste de Responsable mondial de l’investissement responsable et à impact. À ce titre, il accélérera la croissance de l’investissement à impact au sein de la plateforme en pleine expansion d’AllianzGI pour les marchés privés. Il dirigera également l’intégration continue des facteurs ESG dans la gamme existante de produits pour les marchés publics, y compris les activités d’engagement actionnarial, et soutiendra le développement de nouveaux produits ISR.

En plus de succéder à Beatrix Anton-Groenemeyer, qui prend sa retraite, en tant que Responsable du développement durable, Matt Christensen sera chargé de la supervision des investissements à impact, qui constituent une part grandissante de l’offre d’AllianzGI.

Matt Christensen rejoindra AllianzGI en décembre. Il était depuis 2011 Responsable mondial de l’investissement responsable et de la stratégie d’impact chez AXA IM. De 2002 à 2011, il était Directeur exécutif fondateur du groupe de réflexion Eurosif (Forum européen de l’investissement durable).

Deborah Zurkow, Responsable mondiale des investissements chez AllianzGI, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Matt Christensen au sein d’AllianzGI. Sa réputation en matière d’investissement responsable et à impact, ainsi que son esprit d’entreprise, font de lui une recrue idéale pour AllianzGI et la direction que nous nous sommes engagés à prendre dans notre offre. Sous sa direction, nous continuerons à investir dans tous les aspects de l’investissement responsable, de l’engagement actionnarial et l’intégration des facteurs ESG aux stratégies d’impact phares et à davantage de produits ISR. L’expérience de Matt en matière d’investissement d’impact est particulièrement significative et se situe au carrefour de deux piliers de la stratégie d’AllianzGI : le développement de notre offre sur les marchés privés ainsi que l’investissement responsable. »

Matt Christensen sera basé à Paris et son équipe sera répartie sur plusieurs sites dans le monde. Sa nomination sera suivie par d’autres recrutements dans le cadre du développement stratégique d’AllianzGI, pour le renforcement de son offre d’investissement responsable, notamment les fonds Sustainability et Impact.

*****

Avant de rejoindre AllianzGI, Matt était Responsable mondial de l’investissement responsable et de la stratégie d’impact chez Axa IM. Auparavant, Matt a été directeur fondateur d’Eurosif, le principal groupe de réflexion européen sur l’investissement responsable, où il a travaillé pendant neuf ans. Matt a démarré sa carrière en 1997 en tant que consultant en stratégie chez Braxton Associates/Deloitte Consulting. Il a été ensuite directeur du développement commercial chez Motley Fool de 1999 à 2001.

Matt a occupé des postes au sein de conseils d’administration de fonds d’impact dans le domaine des investissements alternatifs, notamment un fonds d’investissement privé coté à la Bourse de Londres, et en tant que vice-président de l’un des plus grands fonds de microfinance. Matt détient un BA de l’Université Colgate, et un MBA et un MA en économie politique internationale de l’Université de Pennsylvanie - Wharton.