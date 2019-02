Quelques semaines après l’annonce d’une nouvelle augmentation de capital de 10 millions d’euros auprès d’ODDO BHF et de ses actionnaires historiques (Caphorn Invest et Sigma Gestion), Wizbii continue sur sa lancée des révélations : l’entreprise, spécialisée dans la conception et la distribution de produits innovants pour les jeunes, proposera courant 2019 une nouvelle solution de crédit étudiant, 100% digitale et mobile, en coopérant avec de grandes banques françaises. Wizbii annonce également l’entrée à son capital de Matmut Innovation, dont l’investissement contribue à élever le dernier tour de table à 12,5 millions d’euros.

La vision de Wizbii est claire : l’entrée dans la vie active des jeunes doit être un moment d’opportunités, stimulant et optimiste. Plus un parcours du combattant !

Alors que 3 millions de 18-30 ans utilisent aujourd’hui ses services, l’entreprise dévoile sa nouvelle identité de marque le 7 Février et véhicule son ambition : faire de chaque avenir une réussite, en imaginant et en offrant les services les plus utiles aux jeunes.

À l’horizon 2020, Wizbii va poursuivre la conception de nouveaux produits pour faciliter la recherche d’emploi, l’accès au financement de la vie étudiante, au logement, à la santé, à la mobilité, et créer des collaborations avec de nouvelles industries.

Pass Carrière, un nouveau service de crédit étudiant pour 2019, 100% digital et mobile

Courant 2019, Wizbii dévoilera Pass Carrière, un nouveau service dédié au financement de la vie étudiante, opéré en partenariat avec de grandes banques françaises.

Alors qu’1 jeune Français sur 2 n’a pas les moyens de faire les études de son choix, mais que seulement 10% des jeunes empruntent en France (selon une étude Opinion Way pour Wizbii réalisée en 2018), Wizbii veut proposer un produit digital et mobile, permettant à l’étudiant de disposer d’une réserve sans obligation de dépenses pour financer l’intégralité de sa vie étudiante, avec des déblocages sur demandes et contrôlés. La force du produit : l’étudiant ne rembourse que ce qui a été consommé, une fois son premier emploi trouvé !

La MATMUT, un partenaire de choix pour le développement de Wizbii

Après l’arrivée d’ODDO BHF, Matmut Innovation (structure d’investissement de la MATMUT), accompagnée de Swen Capital et Alliance Entreprendre, entre au capital de Wizbii et porte le montant des fonds levés lors de ce tour de table à 12,5 millions d’euros. Acteur majeur sur le marché français de l’assurance, la MATMUT représente ainsi un investisseur cohérent pour le développement de Wizbii et l’émergence de futures collaborations.

David Quantin, membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE MATMUT et en charge de la Direction Générale Adjointe Organisation, Systèmes d’Information et Innovation de la MATMUT déclare : « La stratégie d’innovation de la MATMUT vise notamment à favoriser le développement de services au bénéfice de celles et ceux qui nous font confiance. A ce titre, nous investissons directement auprès d’acteurs proposant des innovations inscrites dans la chaîne de valeur des métiers de l’assurance et cherchons à développer des collaborations, ensemble. Accompagner nos assurés à chaque étape de leur vie et leur faciliter le quotidien sont des priorités pour la MATMUT. »