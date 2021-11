L’arrivée de Mathieu Thepault, au poste de Responsable du Fund Management du pôle immobilier, s’inscrit dans la stratégie de développement de Twenty First Capital qui souhaite renforcer son équipe de gestion immobilière.

Mathieu Thepault, 30 ans, a débuté sa carrière en 2012 au sein du cabinet de conseil EY et Associés basé à Paris-La Défense, en tant que Consultant Junior en apprentissage au sein du département d’Accompagnement des directions financières. À la suite de l’obtention en 2016 du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion préparé au sein de l’Institut National des Etudes Supérieures de Paris, Mathieu a poursuivi sa carrière chez EY en tant que Senior durant 3 années puis Manager, avant de rejoindre aujourd’hui les équipes de Twenty First Capital.