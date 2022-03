Mata Capital, reconnue pour ses stratégies contracycliques, est convaincue que l’environnement de marché reste favorable pour investir sur cette classe d’actif incontournable, impactée par la crise sanitaire et par de forts enjeux environnementaux.

Une offre qui mise sur le futur du bureau et la création de valeur

Fort d’une expérience cumulée de plus de 300 opérations pour près de 9 milliards d’euros investis en France, et composé d’une équipe bénéficiant d’un solide track-record, Mata Capital souhaite continuer de développer et proposer des stratégies d’investissement immobilières alternatives. Historiquement présent sur la classe d’actif commerce au travers de son fonds MCF Urban Convenience, Mata Capital fait aujourd’hui le choix de lancer une stratégie core plus sur le bureau, convaincu que le marché français recèle encore d’opportunités immobilières en ligne avec les besoins des investisseurs et des utilisateurs. Le bureau reste en effet la première classe d’actif en termes de volumes d’investissement en immobilier d’entreprise en France (15,7 Mds€ investis en 2021), et résiste aux soubresauts économiques et sanitaires à condition d’être bien placé, flexible et capable de s’adapter aux nouveaux usages et dernières normes environnementales.

MCF Office Income se concentrera sur les trois marchés les plus porteurs en France : le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Lille et mettra au cœur de sa stratégie les critères de centralité recherchés par les utilisateurs. L’objectif sera de constituer un patrimoine immobilier avec un fort potentiel de valorisation et d’appréciation de la valeur des actifs, en investissant dans des immeubles bien placés, loués en dessous du marché. Ce nouveau fonds portera également une attention particulière à l’impact sociétal et environnemental de son patrimoine immobilier, afin qu’il réponde pleinement aux nouveaux usages, et aux dernières normes techniques et environnementales, notamment concernant le Décret Tertiaire.

MCF Office Income vise une performance annuelle totale de 6,00%, dont 4,50% de distribution (ce FIA n’offre aucune garantie en capital et présente un risque d’illiquidité).

Des premiers investissements déjà effectués, des premières performances encourageantes

Six immeubles de bureau ont d’ores et déjà été acquis ou sont en cours d’acquisition par MCF Office Income à Paris, en Région Parisienne et à Lyon, pour un montant total d’investissement de plus de 70 millions d’euros. Près d’une quinzaine de locataires compose d’ores et déjà le patrimoine immobilier, offrant ainsi au fonds une bonne mutualisation du risque locatif. Plus de 3,5 millions d’euros de loyer seront en effet sous gestion au 31 mars 2022, avec un potentiel de réversion positive estimé à plus de 20%. Le patrimoine immobilier est aujourd’hui loué à 100%, à une valeur locative moyenne de 130 €/m². Fort de ces premiers investissements et de la forte revalorisation du patrimoine au 31/12/2021, MCF Office Income a généré en 2021 une performance totale de 14,20%, dont 11,75% d’appréciation du capital (les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures).

“Nous sommes très heureux de pouvoir mettre à disposition de notre clientèle institutionnelle ce nouveau fonds core plus positionné sur une classe d’actif, le bureau, qui reste incontournable et qui connaît de profondes mutations. Nous croyons fortement en la possibilité de trouver de bonnes opportunités immobilières sur cette classe d’actif, à condition d’être extrêmement vigilants sur les localisations et les valeurs locatives, d’anticiper les nouveaux usages des utilisateurs, et d’intégrer la dimension environnementale du Décret Tertiaire.” indique Foulques de Sainte Marie – Gérant, Portfolio Management Director.