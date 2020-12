Masteos, start-up proptech d’investissement locatif clé-en-main, annonce avoir bouclé avec succès une levée de fonds seed de 1,1M€ auprès d’un pool d’investisseurs privés composé de Business Angels de renom à l’image d’Olivier Daligault de Meilleurs Agents, Pierre Entremont, Maxime Lesaulnier de Onefinestay, Benjamin Bitton de 2CFinance, Romain Cottard de Ader Finance, Bilal El-Alamy de Equisafe, Réda Berrehili de SquareBreak et Guillaume Lestrade le co-fondateur de Meero.

Cette première levée de fonds, réalisée avec le cabinet d’avocats INLO, va permettre à Masteos d’accélérer sa couverture nationale et le développement de ses technologies pour s’imposer sur le marché de l’investissement locatif.

L’investissement locatif, un véritable parcours du combattant

L’immobilier locatif est le placement préféré des Français après l’assurance-vie. Plus d’un bien immobilier sur quatre est aujourd’hui acheté en vue d’être loué. Pour autant, l’investissement locatif est une véritable Odyssée. Qu’il s’agisse d’obtenir un prêt bancaire, d’identifier un bien disposant d’un potentiel locatif intéressant, de faire sa modélisation financière et fiscale, puis de l’acquérir, de faire chiffrer et réaliser d’éventuels travaux de rénovation et d’ameublement ou d’en assurer la gestion locative, l’investissement locatif prend énormément de temps - près de 250 heures pour un bien - implique environ une dizaine d’intervenants et nécessite la maîtrise d’une panoplie d’expertises techniques (juridique, bancaire, fiscale, notariale, urbanistique, architecturale…).

C’est fort de ce constat, que Maxime Hanquier et Thierry Vignal ont créé Masteos en février 2019. Dans un secteur qui manque souvent de transparence et au sein duquel évoluent de multiples acteurs atomisés, Masteos propose un service complet d’accompagnement permettant à n’importe quelle personne de se construire un patrimoine immobilier simplement et sans connaissance particulière, le tout via une app. Les biens, sourcés partout en France sont scannés en 3D pour permettre les visites virtuelles, particulièrement utiles en période de confinement.

Accompagner les investisseurs de A à Z

Masteos réinvente l’investissement locatif via une offre qui accompagne de A à Z les particuliers dans leurs démarches d’investissement depuis la recherche de biens immobiliers (patrimoniaux ou à haut rendement) jusqu’à la mise en location et la gestion locative en passant par la rénovation et l’ameublement de leurs biens, partout en France.

Cette offre se décompose en 3 services, dont aucun n’est sous-traité, qui peuvent être souscrit ensemble ou indépendamment les uns des autres par les particuliers :

Un service d’investissement qui permet d’accéder à des opportunités d’investissement et aux expertises fiscale, juridique et bancaires de l’équipe Masteos pour se construire un patrimoine immobilier avec le moins d’effort financier possible.

Un service de rénovation qui permet de confier les travaux de rénovation et d’ameublement aux architectes et artisans Masteos afin d’optimiser la performance locative d’un bien immobilier.

Un service de gestion locative qui permet de déléguer à Masteos l’ensemble de la relation locataires pour y consacrer le moins de temps possible.

Pour tous ces services, la start-up met à disposition des investisseurs un conseiller unique qui s’occupe de l’ensemble de la chaîne de valeur en s’appuyant sur les intervenants spécialisés internes à Masteos. Les investisseurs disposent également d’une app. qui centralise toutes les informations et documents pour suivre chacune des étapes en temps réel.

In fine, grâce à un service unique alliant le digital avec un ancrage opérationnel de terrain et un véritable accompagnement humain de bout en bout, Masteos élimine les frictions de l’investissement locatif pour offrir la meilleure expérience aux investisseurs immobilier.

Un succès croissant, une offre plébiscitée par les clients

18 mois seulement après son lancement, Masteos enregistre des performances sans équivoque. La start-up qui compte 60 collaborateurs a d’ores et déjà réalisé plus de 80 opérations d’investissement dans 35 villes - et environ autant en cours - ainsi que deux pays européens (Espagne - Grèce) au service de ses clients investisseurs pour un portefeuille immobilier d’une valeur globale de plus de 30 millions d’euros. A ce jour, Masteos atteint un rythme proche d’un nouvel investissement par jour pour ses clients.

Les biens gérés par la société ont été loués dans un délai moyen de 13 jours et génèrent un rendement moyen de 8%.

Ces performances sont saluées par les clients puisque 78% des investisseurs ayant utilisé le service Masteos ont déjà réinvesti avec la start-up ou fait investir l’un de leurs proches.

Une levée de fonds pour confirmer cette traction et s’imposer sur le marché de l’investissement locatif

Aujourd’hui, Masteos souhaite aller plus loin. Fière de son ancrage local, la start-up finalise actuellement l’ouverture d’agences à Paris, Lille, Bordeaux et Marseille et prévoit de s’implanter à Lyon, Nantes, Rouen, Rennes, Montpelier et Strasbourg en 2021. Ces ouvertures lui permettent d’être au plus proche de ses clients investisseurs, des acteurs locaux et des opportunités immobilières de ces villes. En parallèle Masteos entend également poursuivre le développement de sa technologie afin d’améliorer encore le parcours investisseur, notamment en améliorant son matching investisseurs/investissements, en proposant un suivi complet de chaque étape in-app (transaction, financement, chantier et gestion) ainsi qu’en permettant la distribution de ses investissement aux différents distributeurs institutionnels (CGP, banquiers, etc.)

Pour financer ses ambitions, Masteos a levé 1.1M€ auprès de ses salariés, de ses clients et d’un pool d’investisseurs privés composé de Business Angels de renom.

Commentant cette opération Thierry Vignal, cofondateur et président de Masteos, conclut : « Le marché de l’intermédiation immobilière est en train de basculer structurellement vers le buyside. C’est l’acheteur qu’il faut protéger, a fortiori dans le cadre d’un investissement locatif qui demande des expertises techniques pointues. Nous avons créé un one-stop-shop de l’investissement locatif, et cette levée de fonds va nous permettre de consolider notre avance, notamment grâce à notre investissement dans la tech ».