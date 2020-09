Eric Bleines, directeur général de Swiss Life Gestion Privée, déclare : « Je suis très heureux et fier d’accueillir Mary-Sol parmi nous et de lui confier la responsabilité du pôle « gestion sous mandat ». Mary-Sol est une professionnelle très reconnue qui a montré sa capacité à générer des performances de grande qualité dans la durée, en maîtrisant le risque. Son expertise des marchés financiers, son orientation client et ses qualités organisationnelles permettront d’accélérer le développement de Swiss Life Gestion Privée. »

Nommée directrice de la gestion sous mandat, Mary-Sol Michel vient renforcer la gestion privée.

« Je suis ravie de rejoindre Swiss Life, un groupe qui présente un réel projet de développement associant la puissance d’un assureur et l’expertise d’une banque privée. » commente Mary-Sol Michel.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des marchés financiers, Mary-Sol Michel a exercé des fonctions de gérante actions et diversifiée, principalement pour le compte d’institutionnels. Elle était précédemment responsable de la gestion actions zone euro et directrice recherche et méthodes chez Palatine Asset Management (groupe BPCE) où elle a travaillé pendant 13 ans. Auparavant, elle était gérante diversifiée au Crédit Agricole AM (devenu Amundi) et a démarré sa carrière chez Indosuez dans l’analyse crédit. Mary-Sol a également enseigné la finance pendant dix ans à HEC Paris, ainsi qu’à la Société française des analystes financiers (SFAF) et à Dauphine. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, ainsi que d’un DESS de Finance et de la SFAF.