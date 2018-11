DNB Asset Management continue à développer son activité commerciale à l’international. Après l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et l’Espagne, elle poursuit son expansion en France. Marta Oudot sera en charge du marché français en tant que Responsable de la distribution. Elle a rejoint l’équipe commerciale internationale de DNB Asset Management à Luxembourg le 15 octobre.

Marta Oudot a 13 ans d’expérience dans l’asset management et elle était auparavant responsable de la clientèle de la distribution chez Allianz Global Investors. Elle a démarré sa carrière en France chez East Capital Asset Management où elle s’est occupée du developement commercial pour cette boutique suédoise en France. Née en Suède et vivant à Paris depuis 13 ans Marta est titulaire d’un Master en Finance de marché du Södertörn’s University College.

"Je suis très heureuse de rejoindre DNB Asset Management - l’un des principaux asset managers nordiques ; et de faire connaitre sa marque et ses expertises en France. Je suis convaincue que les stratégies de DNB sauront attirer l’attention des investisseurs francais, grace à notre fort ADN nordique et ESG ", explique Marta Oudot.

"Nous sommes actuellement en pleine croissance", explique Mike Judith, Responsable des ventes à l’international chez DNB. "Nos fonds thématiques sur la technologie ou sur l`environement ainsi que nos fonds nordiques tel que notre produit high yield, connaissent actuellement une forte demande. Nous souhaitons désormais offrir notre expertise en France également".