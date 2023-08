DWS Group a annoncé récemment que Dr. Markus Kobler sera le nouveau directeur financier et membre du conseil d’administration de DWS, à compter du 1er novembre prochain. En tant que chef de la division CFO, il sera responsable des finances, de la fiscalité, de la planification et de la gestion des capitaux, de la gestion des risques et des relations avec les investisseurs. Comme annoncé précédemment, Claire Peel, actuellement directrice financière de DWS, a décidé de se retirer au début de l’année ; elle quittera l’entreprise le 30 septembre.

M. Kobler est directeur financier et membre du comité exécutif d’Allianz Global Investors depuis 2013 et dirige Allianz Global Investors au Royaume-Uni depuis 2020. Avant de rejoindre Allianz Global Investors, M. Kobler était directeur général à la banque Julius Baer à Zurich et à Singapour. Il est titulaire d’une maîtrise de l’Université de Saint-Gall et d’un doctorat de l’Université de Bâle.

« Nous nous réjouissons d’accueillir chez DWS un professionnel tel que Markus Kobler », a déclaré Karl von Rohr, président du conseil de surveillance de DWS. « Son expérience en tant que directeur financier de l’une des principales sociétés de gestion d’actifs le place dans une position idéale pour apporter une contribution exceptionnelle à DWS ».

Il a également rendu hommage à la directrice financière sortante de DWS : « Je tiens à remercier très sincèrement Claire Peel pour plus de vingt ans de services loyaux et distingués au sein du groupe Deutsche Bank et pour ses nombreuses contributions exceptionnelles à DWS, notamment son rôle clé dans l’introduction en bourse de DWS en 2018. Nous souhaitons à Claire beaucoup de réussite pour l’avenir ».

Stefan Hoops, directeur général de DWS, a ajouté : « Je suis personnellement reconnaissant vis-à-vis de Claire Peel pour sa direction réfléchie, calme et toujours professionnelle. DWS lui doit beaucoup et nous lui souhaitons le meilleur. Dans le même temps, nous nous réjouissons d’accueillir Markus Kobler, un professionnel de la finance chevronné et reconnu, doté d’une grande expérience internationale, au sein de notre conseil d’administration. Je suis convaincu que son expertise et ses antécédents nous apporteront une grande diversité de points de vue qui nous aideront à atteindre nos objectifs stratégiques à l’horizon 2025 ».

« Nous sommes ravis que Markus Kobler rejoigne DWS. C’est un professionnel de la finance très compétent qui, en tant que cadre supérieur, jouera un rôle clé dans la croissance stratégique future de DWS », a déclaré James von Moltke, directeur financier et membre du conseil d’administration de la Deutsche Bank.