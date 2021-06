Ouverture d’un nouveau bureau à Genève

La Suisse est une place bancaire stratégiquement importante pour les acteurs de la finance en Europe. Elle représente une place sécurisée et attrayante pour les avoirs des investisseurs.

« C’est un pays avec une tradition d’excellence dans les services financiers, et historiquement le premier marché sur lequel nous avons travaillé », explique Xavier Huttepain, co-fondateur de Marigny Capital.

La Suisse représente près d’un quart de la clientèle de Marigny Capital.

« L’importance de ce marché pour Marigny Capital justifie aujourd’hui de nous y implanter », commente Xavier Huttepain. Il ajoute : « il est important pour nous d’être présent localement en Suisse afin d’être au plus près des besoins de notre clientèle ».

Xavier Huttepain poursuit : « Il y a de forts enjeux de croissance. Ce bureau va gérer les secteurs-clefs de Genève, Lugano et Zurich. Notre objectif est de continuer à augmenter le niveau de service proposé à nos clients et donc, naturellement, d’élargir notre base de clientèle. D’ici fin 2022, nous souhaitons constituer une équipe de 6 à 7 personnes et doubler les actifs conseillés en local ».

Jusqu’ici, l’activité suisse de Marigny Capital était gérée depuis Paris. Désormais, la partie franco-italienne est gérée par le bureau genevois, alors que la partie alémanique est encore partiellement gérée depuis le siège parisien.

Baptiste Selton, nommé Directeur local, est en charge du développement de la filiale installée à Genève. Il est appuyé par deux autres collaborateurs.

Des vues à l’international

« Pour le moment, hormis la Suisse, notre volonté est de continuer d’irradier depuis Paris. Nous avons sur place des conseillers compétents de nationalités diverses qui travaillent avec la France, la Belgique, le Luxembourg, Dubaï et une partie des pays de l’Est dans les langues adaptées.

Nous souhaitons également donner au bureau Suisse le temps de développer son activité et notre effort s’inscrit dans la durée », affirme Xavier Huttepain.

Il conclut : « Naturellement, nous ne sommes pas fermés à l’idée de nous déployer davantage à l’international pour nous rapprocher de notre clientèle, notamment au Moyen-Orient. Nous explorerons ces possibilités à horizon 2023 ».

Une activité soutenue en 2020 et 2021

Fondée en 2012 par Thomas Fonsegrive et Xavier Huttepain, Marigny Capital appuie son offre de service en matière de conception et de distribution de solutions d’investissements sur l’excellence du service rendu au client. Elle intervient auprès d’une clientèle internationale de professionnels de la gestion (sociétés de gestion, banque privées, family office, gérants indépendants, entreprises, associations) afin de les aider à créer de la valeur dans les portefeuilles.

Marigny Capital s’appuie sur son expérience et sa volonté d’innover pour proposer à ses clients des produits et conseils à forte valeur ajoutée. Pour ce faire, compétence technique, maîtrise des risques et de la règlementation, efficacité des équipes et suivi sur-mesure font partie de l’ADN de la société. Récemment, Marigny Capital a lancé MARCAP, une plateforme digitale pour ses clients.

Marigny Capital a traité plus de 5 milliards de nominal depuis 2013. En 2020, la société de conseil en investissement a lancé près de 800 produits par le biais de 25 émetteurs. Son équipe est aujourd’hui constituée de 20 collaborateurs basés entre Paris et Genève.