Cette évolution organisationnelle témoigne des ambitions de Groupama AM : capitaliser sur sa culture historique de la recherche extra-financière pour approfondir et rendre plus visible l’intégration des critères ESG dans les décisions d’investissement et offrir des produits correspondant à l’évolution de la demande de nos clients.

Jusqu’ici Directrice de la Recherche chez Groupama AM, Marie-Pierre Peillon (57 ans) est nommée Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG. Dans ses nouvelles fonctions, Marie-Pierre aura la responsabilité de la stratégie ESG de Groupama AM dans toutes ses composantes.

Marie-Pierre Peillon a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier en 1986 chez Concorde Finance, filiale de la Banque Worms. En 1989, elle rejoint le Groupe Viel comme intermédiaire sur les marchés de taux, puis comme chargée d’études sur les produits financiers. Elle intègre la compagnie d’assurance Gan en 1998 en tant qu’analyste crédit obligataire.

En 2000, elle est chargée de développer le pôle d’analyse crédit et actions chez Groupama AM, puis à partir de 2003, d’intégrer l’analyse extra-financière à l’analyse financière. En 2012, Marie-Pierre est nommée Directrice de la Recherche, analyse économique, financière et extra-financière, ce pôle cherchant à intégrer l’approche macro-économique et micro.

Marie-Pierre Peillon a été Présidente de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) de 2011 à 2014. En 2015, elle est nommée Présidente de la commission IR (Investissement Responsable) au sein de l’Association Française de gestion (AFG). Marie-Pierre est diplômée d’un doctorat en Sciences Economiques de l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne et est diplômée de la SFAF.

Aurélie de Barochez (34 ans) est nommée Responsable de l’intégration ESG. Sous la responsabilité de Marie-Pierre Peillon, Aurélie de Barochez sera en charge du pilotage de l’intégration transversale des critères d’analyse ESG à l’ensemble des gestions et de la conception d’outils et processus permettant ce déploiement. Aurélie de Barochez a débuté sa carrière au poste d’analyste ISR chez Generali en 2011, puis chez Agicam. De 2012 à 2015, elle devient analyste, responsable de la labellisation des fonds ISR au sein de Novethic.

Aurélie de Barochez a rejoint Groupama AM en 2015, comme analyste Financier et Extra-Financier, en charge du secteur de l’énergie et du pilier de l’Environnement. Elle a contribué à l’évolution de l’équipe d’analystes financiers vers un pôle d’intégration globale financier/extra-financier.

Aurélie de Barochez est diplômée d’un Master en Management, Majeure Finance – Audencia Nantes et d’un Master en Droit International – Université de Paris II Panthéon Assas. Aurélie est également diplômée de la SFAF.

« Groupama Asset Management a très tôt ‒ dès 2003 ‒ cultivé un savoir-faire reconnu par la place, en matière d’analyse extra-financière. Notre projet collectif, d’entreprise, est de déployer progressivement une approche ESG globale et transversale sur notre gamme de solutions et services » déclare Philippe Setbon, Directeur Général de Groupama AM.

« L’ISR et l’ESG ont longtemps été appréhendés par l’industrie de la gestion d’actifs, exclusivement à l’aune de l’analyse des risques. Notre projet est porté par la conviction que l’intégration des critères ESG est source d’opportunités, en totale adéquation avec les enjeux fondamentaux d’épargne et d’investissement à long terme » ajoute-t-il.

« Dans un monde en profonde mutation, le financement des transitions énergétique, numérique et démographique passe inévitablement par l’intégration des critères ESG. Alors que notre écosystème financier gagne peu à peu en maturité sur ces questions, nous souhaitons mettre en œuvre une approche ambitieuse, source de transparence et de performance pour nos clients-investisseurs » affirme Marie-Pierre Peillon.