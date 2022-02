Marie Le Dirac’h a débuté sa carrière au sein de General Electric en 2007. Elle a occupé divers postes en finance chez GE Healthcare et NBC Universal à Paris, Dubai et Londres avant de rejoindre GE Capital Real Estate France en 2010. Elle y développe une expérience en investissement et gestion d’actifs bureaux et logistiques. Elle rejoint AXA IM Real Assets fin 2014 en tant que responsable de la gestion des risques d’investissement immobilier côté equity, toutes classes d’actifs confondues.

Marie Le Dirac’h est diplômée Grande École d’HEC Paris. Elle parle couramment le français et l’anglais.