Marie Jacot-Cardoen, Global Head of Distribution, est nommée présidente du directoire de Edmond de Rothschild Asset Management France à compter du 8 mars 2022. Cette nomination reconnaît l’apport de Marie Jacot-Cardoen depuis son arrivée dans le groupe en novembre 2020 et vise à renforcer la proximité entre les équipes de gestion d’actifs et les forces de vente.

Marie Jacot-Cardoen continuera de rapporter à Christophe Caspar, Global CEO Asset Management, et conservera son rôle de responsable groupe de la distribution pour la gestion d’actifs.

Christophe Caspar a déclaré : " Nous sommes ravis d’annoncer cette nomination qui récompense la forte contribution de Marie au succès de Edmond de Rothschild Asset Management ces deux dernières années. Basée en France, Marie pourra s’appuyer sur son excellente connaissance de nos convictions d’investissement et des besoins de nos clients institutionnels, distributeurs et conseillers indépendants pour développer l’activité de gestion d’actifs sur les marchés liquides et privés."

BIOGRAPHIE

Avant de rejoindre Edmond de Rothschild Asset Management en novembre 2020, Marie Jacot-Cardoen a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Goldman Sachs. Elle a rejoint la banque américaine en 2004 en tant qu’analyste en trésorerie d’entreprises avant de devenir directrice exécutive au sein de la banque d’investissement. Elle intègre la division Asset Management du Groupe en 2008 où elle a aidé à développer l’activité « Global Liquidity Management » en charge notamment de la promotion des stratégies « short duration » en Suisse, au Benelux, en France et au Moyen-Orient. Elle a ensuite pris en charge la distribution, des stratégies alternatives en Europe et en Asie hors Japon, puis pour l’ensemble des produits d’investissements en Allemagne et en Autriche avant de prendre la responsabilité de la distribution pour les zones France, Belgique et Luxembourg.

Marie Jacot-Cardoen est diplômée de Sciences-Po Paris et titulaire d’un magistère d’économie de l’université Paris Panthéon-Sorbonne.