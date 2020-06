Forte d’une solide expérience terrain de 20 années dans l’Asset Management, Marie-Claire Marques prend ses fonctions à la Direction du Développement de PERIAL AM le 18 mai 2020. Elle devient membre du Comité de Direction et a notamment pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale en lien avec les objectifs de l’entreprise et d’accompagner ses équipes et nos partenaires commerciaux dans le développement de leurs activités. Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce et du DESS de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, elle a démarré sa carrière chez Carmignac Gestion puis au développement de la distribution d’Edmond de Rothschild AM entre 1997 et 2009. Depuis 2009, elle était Directrice du Développement de la Distribution de Mandarine Gestion.

« Je suis ravie de rejoindre le groupe PERIAL. C’est un acteur solide et historique de l’investissement immobilier qui est en avance sur son temps sur les enjeux Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernances (ESG). Aujourd’hui, PFO2 est la plus importante SCPI du marché qui intègre ces enjeux dans sa gestion depuis plus de 10 ans. Notre objectif est d’offrir à nos partenaires conseillers et institutionnels une offre immobilière solide et performante qui devrait répondre aux exigences du futur label ISR », déclare Marie-Claire Marques, Directrice du Développement de PERIAL AM.