Cette opération vient renforcer les capacités des deux entités à proposer les meilleures solutions et expertises pour accompagner les organismes assureurs.

« La technologie n’est plus seulement une affaire de DSI, elle s’invite d’une part à la table des cellules métiers et d’autre part au plus haut niveau de Management des Big Corporates. C’est une opportunité unique pour nous. De par ses fondations technologiques qui connaissent peu d’équivalent en France et en Europe, même dans des groupes de consulting de très grande taille, Margo devient un nouvel acteur de la transformation digitale parfaitement légitime. » explique Xavier Lagarrigue, cofondateur de Margo. « Le rapprochement avec A CAPELLA Consulting nous permet de compléter notre offre digitale dans le secteur de l’Assurance. Nos valeurs sont proches, nos sociétés sont complémentaires, nos objectifs sont communs, nous nous connaissons depuis longtemps, ce sont autant d’éléments qui ont permis d’établir une relation de grande confiance entre nous et de construire cette intégration. »

Ce rapprochement s’inscrit donc dans la continuité de la stratégie de Margo qui pourra désormais intervenir à tous les niveaux de la chaîne de valeur dans le secteur de l’Assurance. Après la Banque d’Investissement, l’Asset Management et depuis peu, la Banque de Détail, il était logique pour Margo de poursuivre son chemin vers l’Assurance, d’autant plus que les investissements qui y sont prévus pour se digitaliser sont considérables.

De son côté, A CAPELLA Consulting va profiter d’une taille critique supérieure pour s’imposer chez tous les acteurs de l’assurance, compléter son offre en intervenant aussi sur toute la chaîne de valeur de ses clients, et prendre en charge de plus grands projets. Ces projets peuvent par exemple concerner la performance opérationnelle, la définition de nouvelles stratégies de distribution, le développement de nouveaux partenariats, l’adaptation aux évolutions règlementaires ou encore l’innovation pour trouver des relais de croissance.

« La transformation digitale touche aujourd’hui tous les secteurs d’activité et l’assurance, de par les enjeux sociétaux qu’elle porte, vit une profonde et durable mutation. Nous sommes convaincus que pour mener à bien ces transformations, il est indispensable de disposer d’un œil neuf et d’engager des démarches de travail différentes. » explique Stéphane Arbus, Président d’A CAPELLA Consulting. Il poursuit : « Les valeurs que nous partageons avec Margo, associées à une même exigence de qualité dans la relation client, nous rendent extrêmement confiants dans la perception qu’auront nos clients de cette nouvelle proposition de valeur. »

Hervé Dusart, Directeur Général d’A CAPELLA Consulting ajoute « En créant A CAPELLA Consulting, nous avons souhaité développer une structure dynamique, humaine et réactive. Nous avons mis en place un réel projet d’entreprise axé sur le long terme, tant avec ses collaborateurs que ses clients. Au service des transformations des acteurs du secteur Assurance & Protection Sociale, notre valeur ajoutée repose sur la combinaison de notre expertise fonctionnelle, notre connaissance de l’écosystème SI assurantiel et notre forte activité de veille et d’innovation. Le rapprochement avec Margo, souhaité de part et d’autre, va nous permettre d’accélérer cette dynamique avec une forte complémentarité de nos offres respectives. L’alliance de nos expertises sera un atout indéniable pour répondre aux problématiques de ce secteur. »

Les fondateurs d’A CAPELLA Consulting resteront dirigeants de cette nouvelle entité spécialiste intégrée au groupe Margo. La marque sera également conservée. Les 30 collaborateurs d’A CAPELLA Consulting rejoindront les équipes Margo dès le 1er février 2019 en emménageant dans le startup studio #LaPiscine créé par les fondateurs de Margo.