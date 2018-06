State Street Global Advisors annonce la nomination de Marcus Miholich en tant que Managing Director et Responsable Capital Markets ETF pour les régions EMEA et Asie-Pacifique, avec prise d’effet immédiate. Il sera basé à Londres et placé sous la direction de Tim Coyne, Responsable Capital Markets Monde.

M. Miholich a rejoint l’équipe ETF de State Street en octobre 2017, après avoir exercé chez Haitong Securities en tant que Managing Director, Responsable du trading Delta One, ETF et actions. Au cours de sa carrière, qui s’étend sur plus de 20 ans, Marcus Miholich a occupé des fonctions senior dans le domaine de la vente et du trading chez Merrill Lynch, JP Morgan ou encore Morgan Stanley. D’origine suédoise, M. Miholich était précédemment en charge de la stratégie de développement commercial des activités nordiques des ETF de State Street.

Selon Tim Coyne : « Les univers européens et d’Asie-Pacifique sont fragmentés et complexes en matière de trading. Notre équipe dédiée aux marchés de capitaux joue un rôle d’expert à part entière dans le trading d’ETF. Sa connaissance de cet écosystème et ses relations avec les acteurs du marché et participants autorisés permettent à nos clients d’accéder aux niveaux de liquidités nécessaires à un juste prix et à des coûts d’exécution appropriés. Marcus vient compléter l’équipe avec sa vaste expérience des ETF et du trading, et nous sommes impatients de travailler avec lui afin de renforcer notre expertise dans ce domaine. »