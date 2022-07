Composé de trois bourses (Shangaï, Shenzen et Pékin), le marché chinois fait partie des zones dans le monde les plus importantes. Selon Goldman Sachs, la capitalisation de toutes les entreprises chinoises dans le monde s’élevait en 2021 à 18 000 milliards de dollars, dont 14 300 milliards de dollars d’actions négociées sur les bourses nationales. Sur ce total, environ 4 000 milliards de dollars se trouvaient à Hong Kong.

Située dans une région autonome, la bourse de Hong Kong ne fait pas partie du marché chinois, bien qu’elle soit liée et s’apparente à une bourse offshore. Pour accéder au marché chinois, les investisseurs étrangers ont deux voies principales dont l’une se fait via la bourse de Hong Kong dont l’indice clé de Hong Kong, Hang Seng, comprend 66 des plus grands émetteurs locaux et est l’un des plus importants indicateurs boursiers d’Asie.

Freedom Finance Europe, l’une des principales sociétés de finances personnelles numériques, examine les diverses sociétés qui ont le potentiel de croître à la fois à court et à long terme et qui sont cotées à la Bourse de Hong Kong.

Homologue chinois de Twitter, Weibo Corporation (WB, 9898), opère dans deux segments : les services de publicité et de marketing ; et les services à valeur ajoutée. Capitalisé à 5,5 milliards de dollars, l’entreprise enregistre un revenu TTM de 2,3 milliards de dollars, maintient une croissance élevée des revenus et de la base de clients après une année record en 2021. En décembre dernier, Weibo a obtenu une cotation secondaire à Hong Kong, lui permettant ainsi de réduire les risques liés à un retrait de la cote du Nasdaq. Pour autant, la société a une structure VIE (via les îles Caïmans) et supporte tous les risques associés. À tout moment, les autorités chinoises pourraient fermer le VIE dans le cadre d’une nouvelle répression des sociétés informatiques et les investissements dans Weibo seraient bloqués. Les grands annonceurs d’Alibaba et de SINE représentent une part importante du chiffre d’affaires de la société (11 % pour 2021), ce qui comporte un risque de dépendance à l’égard de clients spécifiques.

« Weibo est soumis à une influence administrative considérable de la part des autorités. Il bloque régulièrement les contenus qui contredisent les politiques du Parti communiste. Weibo est une entreprise dynamique avec de bonnes perspectives de croissance à moyen terme. Depuis son cours le plus bas à la mi-mars 2022, le cours de la société a rebondi de 27 %, avec un potentiel de croissance supplémentaire de 12 % à court terme » explique Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe.

Alibaba Group Holding Ltd (BABA, 9988) opère dans quatre segments (commerce de base, informatique cloud, médias et divertissement numériques), est capitalisée à hauteur de 305,4 milliards de dollars, enregistre un revenu de 127,3 milliards de dollars ainsi qu’un bénéfice de 9,25 milliards de dollars. Alibaba réalise 71% de son activité en Chine (69 % de détail et 2 % de gros) et a atteint un milliard de clients actifs en Chine. Cependant, la situation mondiale actuelle constitue un risque pour le marché chinois, car toute aggravation économique de la Chine avec les États-Unis ou tout affaiblissement du dollar américain pourrait provoquer une crise en Chine. L’informatique cloud est l’un des segments de l’entreprise qui connaît la plus forte croissance. Alibaba prévoit que le marché chinois du cloud sera multiplié par cinq pour atteindre 1 000 milliards de yuans (160 milliards de dollars) d’ici 2025. Le programme de rachat d’actions a été porté de 15 à 20 milliards de dollars d’ici 2024.

« La hausse des coûts par rapport aux revenus a affecté négativement l’entreprise ces dernières années. Les politiques imprévisibles du secteur privé chinois constituent un risque important pour les entreprises chinoises. À l’approche du rapport annuel, il est toutefois probable que, malgré la croissance du chiffre d’affaires, le reste des chiffres ne battra pas des records. Depuis son prix minimum à la mi-mars 2022, le cours de la société a rebondi de 58 % à la hausse, avec un potentiel de croissance supplémentaire à court terme de 8 % » commente Maxim Manturov.

KE Holdings Inc. (BEKE, 2423) exploite une plateforme intégrée en ligne et hors ligne pour les transactions et les services de logement en Chine. Capitalisée à hauteur de 178,2 milliards de dollars, l’entreprise enregistre un revenu de 10,8 milliards de dollars et connaît une croissance au cours des douze derniers mois, en hausse de 15 %. Cependant, l’impact des politiques et mesures actuelles liées à l’immobilier, l’émergence du COVID-19 dans des régions spécifiques et les mesures restrictives connexes, peuvent continuer à affecter négativement les activités de la société. Au 1er trimestre 2022, la société a réalisé une performance financière faible dont la valeur brute des transactions était de 586,0 milliards de yens (92,4 milliards de dollars), soit une baisse de 45,2 % par rapport à l’année précédente. Le revenu net s’est élevé à 12,5 milliards de RM (2,0 milliards de dollars), soit une baisse de 39,4 % par rapport à l’année précédente.

« La société vise à renforcer sa coopération avec les promoteurs immobiliers haut de gamme et à créer des produits axés sur les données afin d’augmenter efficacement leur évaluation des projets de nouveaux logements et la conversion des ventes. La société a réduit son passif à plusieurs reprises, ce qui aura un impact positif sur les performances futures de l’entreprise. La société vaut la peine d’être regardée sur le long terme. Depuis son cours le plus bas à la mi-mars 2022, le prix de la société a rebondi de 120 %, avec une hausse supplémentaire de 15 % à court terme » déclare Maxim Manturov.

Trip. com Group Limited (TCOM, 9961) fournit des services de voyage pour la réservation d’hébergement, la billetterie de transport, les voyages à forfait et les destinations, la gestion des voyages d’affaires et d’autres services liés aux voyages en Chine et à l’étranger. Capitalisée à 15,3 milliards de dollars, l’entreprise totalise 3,0 milliards de dollars de revenu.

L’industrie mondiale de l’aviation asiatique devrait répondre rapidement à la demande refoulée dès que les voyages reviendront à la normale. Du 1er avril au 5 mai, le nombre total de réservations a augmenté de 54 % par rapport aux chiffres de mars (qui montrent une augmentation de 22 % en glissement annuel). Les réservations de vols en avril ont augmenté de 383 % en glissement annuel. Les taux de recouvrement se sont stabilisés depuis mai et ont commencé à augmenter. Le principal inconvénient est qu’il reste des incertitudes quant aux restrictions de Covid qui affectent les affaires.

« La société est suffisamment intéressante pour être acquise, elle a de bonnes perspectives de croissance, les résultats financiers trimestriels sont en hausse, le chiffre d’affaires, les bénéfices suggèrent que l’activité de la société est sous-évaluée. La demande différée sur le marché après les restrictions sur le Covid en Chine offre l’occasion de relancer l’activité. Depuis son cours le plus bas à la mi-mars 2022, le prix de la société a rebondi de 56 %, avec un potentiel de croissance supplémentaire de 10 % à court terme » explique Maxim Manturov.

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO, 2057) fournit des services de livraison express et d’autres services logistiques à valeur ajoutée en Chine. Capitalisée à 20,3 milliards de dollars et dotée d’un bon rapport sur le premier trimestre 2022, la société enregistre un chiffre d’affaires de 7,9 milliards. Le revenu total de 1 246,8 millions de dollars a augmenté de plus de 20 % en glissement annuel grâce à la croissance de la division express principale.

Malheureusement, avec la pandémie généralisée, ZTO Express a revu à la baisse ses prévisions concernant les volumes de colis en 2022. Une prévision de 24,96-25,86 milliards (précédemment attendue 26,30-27,64) indique une augmentation de 12-16 % par rapport au chiffre de l’année dernière. Les coûts d’exploitation élevés freinent la croissance des bénéfices de ZTO. Malgré les conditions difficiles du marché, la société continue d’enregistrer de bons résultats, et une croissance est à prévoir à moyen terme. Depuis son prix le plus bas à la mi-mars 2022, le cours de la société a rebondi de 30 %, avec un potentiel de croissance supplémentaire à court terme de 7 à 10 %.

D’autres entreprises sont à surveiller de près comme par exemple XPeng Inc. (XPEV, 9868) spécialisé dans les véhicules électriques intelligents, Li Auto Inc (LI, 2015), leader du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle, Yum China Holdings, Inc. (YUMC, 9987) dans la restauration rapide, Baidu Inc (BIDU, 9888), moteur de recherche sur Internet via une application, Sunny Optical Technology (2382), développeur et fabricant d’optique et de microélectronique.

« Après la crise mondiale, le marché chinois commence à se redresser plus rapidement que tout autre marché mondial. La croissance du marché boursier chinois n’est pas trop influencée par les capitaux étrangers mais est en corrélation avec la croissance économique. Le PIB du pays a doublé au cours des dix dernières années pour atteindre 17 500 milliards de dollars, alors que la valeur du yuan par rapport au dollar a à peine changé. Cela est également confirmé par la valeur d’indices tels que le Shanghai Composite (SSEC) et le Hang Seng (HSI), qui, après avoir chuté depuis le début de l’année, se sont en fait déjà redressés et ne sont en baisse que d’environ 5 % » conclut Maxim Manturov.