2i Sélection, le « fonds révélateur de talents » qui investit dans des fonds de sociétés de gestion françaises entrepreneuriales et indépendantes à fort potentiel, a également sélectionné Mansartis Europe.

Mansartis Europe est un fonds actions dont l’objectif est la recherche de performance sur un horizon de 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire dans l’univers des grandes et moyennes capitalisations de la zone euro. C’est un fonds de conviction, sans contrainte d’indice, qui investit dans des sociétés européennes de qualité offrant un potentiel de création de valeur sur le long terme.

La part I, destinée aux investisseurs institutionnels, réalise une performance cumulée depuis son lancement le 5 juin 2014 de +20.9% contre +18.3% pour l’eurostoxx 50 dividendes réinvestis. Sur 3 ans, le fonds gagne +36.7% contre 30.9% pour l’indice.

« Nous cherchons à identifier les entreprises bénéficiant d’une croissance de qualité, c’est-à-dire une croissance qui soit maîtrisée, financée et profitable. La pérennité de cette croissance, indispensable pour performer dans la durée, est assurée par l’identification de thématiques d’investissements structurelles qui sont de véritables moteurs de croissance pour les entreprises que nous sélectionnons. » explique Nourane Charraire, gérante du fonds Mansartis Europe. « C’est un processus de gestion qui repose sur l’application de filtres quantitatifs, financiers et extrafinanciers, et sur une analyse qualitative dans le but de sélectionner un nombre limité de titres de conviction » ajoute-elle.

« Les processus de sélection auxquels Mansartis Europe a été soumis ont mis en lumière la rigueur et la transparence des process que nous avons déployés pour nos clients actuels. Cette reconnaissance est une étape importante. Elle renforce notre visibilité et va nous permettre d’accélérer notre développement auprès des investisseurs institutionnels en France et à l’international. » déclare Guillaume Jalenques de Labeau, « Mansartis est historiquement présent auprès d’une clientèle issue du milieu associatif dont les exigences de sélection sont similaires à celles recherchées par tous les investisseurs institutionnels. En conséquence élargir notre développement vers ce nouveau segment de clientèle est une évolution cohérente. Les fondamentaux de la société restent les mêmes : être performant dans la durée, être au service de nos clients, et privilégier la relation de proximité » précise-t-il.