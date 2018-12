Diplômé de l’ESSCA et d’un master en gestion de portefeuille de l’Université Paris XII, Julien Piris, 32 ans, a 10 années d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs. Il a débuté sa carrière dans le domaine des ETF chez Lyxor AM, avant de rejoindre Indosuez Gestion en 2010, où il a successivement exercé en tant que sélectionneur de fonds et multigérant puis comme gérant de portefeuille obligataire.

Julien Piris rejoint l’équipe de gestion de Mansartis, au sein de laquelle il est en charge de la gestion taux et fait partie du comité d’investissement. Sa solide expérience permet de renforcer les expertises de l’équipe de gestion de Mansartis.

« Je suis heureux de rejoindre Mansartis, un groupe à taille humaine avec de nombreuses opportunités de développement. », souligne Julien Piris.

Diplômée d’un Master de l’Université Paris Dauphine, Pauline Gautier, 36 ans, justifie de 11 années d’expérience en conformité réglementaire. Elle a effectué l’essentiel de sa carrière chez Ernst & Young au sein du département gestion des risques, où elle a piloté des missions de conformité réglementaire, de revue de processus, de contrôles et de sécurité financière, pour de grandes banques internationales notamment. Elle est aujourd’hui Responsable Conformité et Contrôle Interne (RCCI) chez Mansartis et rattachée à la Direction Générale.

« J’ai trouvé chez Mansartis une entreprise en développement qui me permet d’intervenir de manière transversale sur l’ensemble des sujets de conformité et de contrôle dans un environnement réglementaire toujours plus évolutif. », commente Pauline Gautier.

Guillaume Jalenques de Labeau, Président-directeur général de Mansartis, ajoute : « L’arrivée de Pauline et Julien s’inscrit dans un contexte de développement de nos activités, notamment auprès de la clientèle institutionnelle et dans un environnement réglementaire qui devient de plus en plus complexe. Leurs compétences éprouvées nous permettent de renforcer notre organisation et la qualité de nos prestations au service de nos clients ».