Mannai Corporation QPSC a déposé une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions de Gfi Informatique qui a été ouverte entre le 29 novembre 2018 et le 12 décembre 2018 inclus.

A la suite du retrait obligatoire intervenu le 13 décembre 2018, les actions de Gfi Informatique ont été radiées du marché réglementé d’Euronext Paris.

Clifford Chance a conseillé Mannai Corporation QPSC sur cette opération avec une équipe composée de Mathieu Remy, associé, Alexandre Merle, counsel, et Katerina Drakoularakou, avocate, sur les aspects corporate et de droit boursier, et de Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, counsel, sur les aspects financement. Le bureau de Dubaï est également intervenu sur ce dossier avec une équipe composée de James McCarthy, associé, et Zahra Shahab, avocate.

Cohen Amir-Aslani a conseillé Gfi Informatique avec Karine Fitau, associée, et Kévin Flochlay, avocat.