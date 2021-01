Sous la responsabilité d’Adrien Dumas, Aurélia participera au développement de la stratégie « Microcapitalisations », Edouard se focalisant sur les actions « Small Cap » européennes.

Depuis plus de 10 ans, Mandarine Gestion est un acteur de référence pour la gestion de portefeuille actions de petites et moyennes capitalisations, avec notamment ses fonds Mandarine Unique, Mandarine Europe Microcap et Mandarine Global Microcap. La société renforce aujourd’hui ses équipes dédiées à ses stratégies Small Cap et Microcap afin d’accompagner le dynamisme de la demande des investisseurs français et internationaux pour ses gestions de conviction.

« Notre expertise de sélection de petites valeurs fait partie intégrante de l’identité de Mandarine Gestion. Le renforcement de cette équipe est une véritable opportunité pour nous de continuer de promouvoir et développer ces stratégies qui devraient de nouveau intéresser les investisseurs en 2021 » déclare Marc Renaud, Président-Directeur Général de Mandarine Gestion.

Aurélia Caruso a commencé sa carrière en 2012 au sein d’Amundi avant de rejoindre Hedgeguard en tant que Product Specialist puis Scala Patrimoine comme Responsable de l’Allocation d’actifs. Elle était précédemment Gérante au sein de Vega Investment Managers – Natixis. Aurélia est diplômée d’un Master en Finance de Paris X.

Edouard de Buchet a acquis ses premières expériences au sein de Bryan Garnier & Co (New York), Kepler Cheuvreux et Comgest. Il est diplômé de l’EM Lyon.