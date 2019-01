La société Mandarine Gestion annonce l’arrivée de Christophe Deconinck en tant que Directeur des Investissements Solidaires. Placé sous la responsabilité directe de la Direction Générale, il aura pour mission de gérer les fonds Mandarine Capital Solidaire et NovESS, dédiés au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il remplace Patrick Savadoux, qui fait valoir ses droits à la retraite.

« Nous sommes ravis de l’arrivée de Christophe Deconinck, homme d’expérience et de terrain, qui saura poursuivre et développer l’activité, chère à notre société, d’investissement dans les entreprises de l’ESS », a déclaré Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion. « Il apportera sa contribution à la démarche de financement de l’économie réelle dans laquelle nous sommes profondément engagés depuis notre création et qui fait partie intégrante de notre ADN. »

Mandarine Gestion gère aujourd’hui près de 75 millions d’euros soutenant le développement de plus d’une trentaine d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, avec un objectif de financement long terme et de changement d’échelle de cette économie qui représente plus de 10% du PIB et de l’emploi salarié privé français. L’ESS reste ainsi un levier essentiel pour soutenir une croissance durable et riche en emplois.

Biographie :

Christophe Deconinck, 43 ans, a commencé sa carrière dans la distribution en 1993, comme Directeur de magasins Retail Sport (Intersport, Go Sport, Zoca), avant de fonder en 2010 la société Attractive Events, spécialisée dans le sponsoring sportif, dont il devient le Directeur Général. Entrepreneur dans l’âme, il crée en 2014 la société Tremplin Conseils, spécialisée dans la création d’entreprise et la levée de capitaux, ainsi que dans la reconversion de sportifs de haut niveau. Dans le même temps, il rejoint en 2015 la société Impact Partenaires, spécialisée dans l’investissement Solidaire, en tant que Directeur associé. Il intègre Mandarine Gestion en tant que Directeur des Investissements Solidaires.

Homme de convictions, Christophe a également participé aux lancements de fondations pour la défense de l’environnement et pour l’accompagnement de sportifs de haut niveau dans l’optique des jeux Olympiques de Paris 2024.