Pour dénicher ces pépites, le gérant du fonds, Sébastien Lagarde, mise sur un processus d’investissement combinant une approche quantitative et une approche discrétionnaire, lui permettant d’analyser et évaluer un large univers d’investissement, composé de plus de 22 000 titres internationaux dont la capitalisation boursière est inférieure à 700M€ [1].

Afin de réaliser sa sélection de titres, le gérant applique tout d’abord un filtre de liquidité, pour ne retenir que les valeurs dont le volume d’échange quotidien est supérieur à 250K€. Il s’appuie ensuite sur des indicateurs de valorisation, de price momentum, de croissance, de qualité et de sentiment pour construire un portefeuille diversifié de 330 valeurs environ.

« Ce processus d’investissement vise à maîtriser les risques inhérents aux microcaps, en particulier leur moindre liquidité et leurs fortes disparités de performance », explique Sébastien Lagarde, Gérant de Mandarine Global Microcap. « Pour cela, le portefeuille est très diversifié avec un nombre important de lignes en portefeuille et des positions plutôt équipondérées, avec une exposition maximum à un titre limitée à 1,5% (0,3% en moyenne) ».

Résultat de son processus d’investissement, le fonds Mandarine Global Microcap présente de faibles biais sectoriels et géographiques par rapport à son indice de référence. Depuis sa création en juillet 2016, il affiche une performance de +40,9%, contre +35,5% pour son indice de référence, le MSCI World Micro Cap NR (au 24/05/2018).

Deux ans après son lancement et désormais activement commercialisé, le fonds Mandarine Global Microcap affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros.

Mandarine Gestion gère ainsi près de 250 millions d’euros sur son expertise actions de très petites capitalisations boursières au travers de deux fonds phares : Mandarine Europe Microcap (162 M€ sous gestion au 24/05/2018) et Mandarine Global Microcap.