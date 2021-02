Adrien Dumas, qui a rejoint la société en 2018 en tant que Responsable de la gestion Croissance et gérant actions, est nommé Directeur de la Gestion (Chief Investment Officer). Il continue son activité de gérant de portefeuilles. Cette organisation vient soutenir le développement de la gamme des fonds Mandarine. Marc Renaud, Président Directeur Général et Fondateur de Mandarine reste Responsable de la gestion Value et gérant du fonds Mandarine Valeur.

Yann Baudin, qui a participé à la création de Mandarine depuis 2008, responsable du Marketing et de la Communication, devient Directeur du Développement, couvrant les activités Marketing, Client Solutions et Commercial. Au sein de ce département, Adrien Mallet est nommé Commercial Institutionnels, sous la responsabilité de Jean-Philippe Abougit. Ce dernier est nommé Directeur Commercial en charge des Grands Comptes et Clients Institutionnels, après avoir rejoint l’équipe commerciale en 2013.

Marc Renaud, PDG de Mandarine Gestion a déclaré : « Ces nominations viennent renforcer l’organisation de Mandarine, qui poursuit son développement après les deux recrutements de début d’année au sein de l’expertise Petites Capitalisations. »

BIOGRAPHIES

Adrien Dumas, 37 ans, a rejoint Mandarine Gestion en 2018 en tant que Gérant Actions et Responsable du pôle Gestion Croissance. Adrien était précédemment Gérant Actions européennes et Allocation internationale au sein d’AXA Investment Managers, après avoir été Gérant Actions internationales à La Financière de l’Echiquier.

Yann Baudin, 43 ans, a rejoint Mandarine Gestion en 2008, à la création de la société en tant que Responsable Marketing et Communication. Il était précédemment Responsable Reporting et Systèmes chez IXIS Private Capital Management, puis Responsable Appels d’Offre du groupe CCR Gestion.

Jean-Philippe Abougit, 40 ans, a rejoint Mandarine Gestion en 2013 en tant que Responsable Développement Distribution. Depuis 2019 il est en charge des Grands Comptes en France et Responsable Belgique et Luxembourg. Il a auparavant été Directeur commercial à Natixis Multimanager puis Chargé d’affaires sénior à Neuflize Private Assets.

Adrien Mallet, 30 ans, a rejoint Mandarine Gestion en 2016 où il était Chef de projet auprès de la Direction et middle-officer.