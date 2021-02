Fondé en 2008 par Didier Zeitoun, Claude Aulagnon et Michel Hatiez, le Groupe Magellan Partners, catalyseur de la transformation digitale des entreprises, accueille CAPZA, acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI, comme actionnaire minoritaire. L’objectif de cette opération est d’accélérer le développement organique de Magellan Partners en menant une politique d’acquisition ciblée et ambitieuse. CAPZA accompagnera le développement de Magellan Partners avec un investissement de 100 m€ sur les 5 prochaines années.

Magellan Partners est un groupe de Conseil en Organisation et Système d’information ancré dans les Technologies et la Data. Fort de plus de 1 200 consultants pour un CA de près de 140 M€ en 2020, il est l’un des leaders de la transformation digitale des entreprises en France. Magellan Partners définit les stratégies opérationnelles, data et digitales, définit et accompagne les stratégies Métiers de transition énergétique appuyés par le numérique, mène l’exécution des projets, et met en œuvre des solutions technologiques innovantes pour accompagner ses clients via ses 6 entités spécialisées.

La force du Groupe Magellan Partners repose sur sa double compétence : les expertises métiers et les fortes spécialisations technologiques de ses équipes qui lui permettent d’accompagner ses clients tout au long de leur projet de transformation digitale. Avec 400 consultants en stratégie digitale, le Groupe intervient en Conseil en Organisation et Systèmes d’information dans 5 secteurs métiers avec 8 practices transverses et s’appuie sur 800 experts sur les technologies leaders : Microsoft, Salesforce, AWS d’Amazon, acteurs français du Cloud numérique de confiance et Cloud souverain ainsi que différentes solutions de cybersécurité. Il dispose d’une excellente couverture au sein de l’Hexagone grâce à ses 13 bureaux et est également présent au Maroc.

Magellan Partners se rapproche aujourd’hui de CAPZA afin d’atteindre ses objectifs stratégiques et de croissance définis dans son Plan Stratégique à horizon 2025 : poursuivre et renforcer le développement de ses activités actuelles de Conseil en organisation et IT spécialisées, ainsi que se développer sur de nouvelles activités. Magellan Partners prévoit d’atteindre 350 millions d’euros de CA et 3 000 collaborateurs en 2025. Cette croissance reposera sur la combinaison d’une croissance organique de 15% par an telle que démontrée depuis sa création ainsi qu’une stratégie de croissance externe ciblée. L’entrée de CAPZA au capital de Magellan Partners permettra ainsi à Magellan Partners d’accélérer sa stratégie de croissance externe, avec l’objectif d’acquérir environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le marché du conseil et de la Tech française et européenne.

L’expertise de Magellan Partners, la qualité et la diversité de ses offres ont séduit CAPZA, qui décide d’appuyer le Groupe dans l’exécution de ses projets et dans sa stratégie d’acquisitions ciblée afin de renforcer sa position de leader des cabinets de Conseil en organisation et systèmes d’information en France.

Il s’agit de la troisième opération du fonds CAPZA 5 Flex Equity.

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir CAPZA comme partenaire stratégique de Magellan Partners pour nous accompagner dans la réalisation de notre Plan Stratégique 2021 - 2025. Nous souhaitons continuer le développement de nos savoir-faire, de nos expertises et de notre offre de valeur pour nos clients. Ce nouveau partenariat permettra aussi à l’ensemble des équipes Magellan Partners de continuer leur évolution de carrière et de prendre de nouvelles responsabilités au sein de Magellan Partners. Ce partenariat nous permettra de nous déployer sur de nouvelles technologies mais aussi dans de nouveaux secteurs d’activité et nouveaux marchés en menant une politique d’acquisition ambitieuse », témoigne ainsi Didier Zeitoun, Président de Magellan Partners.

« Nous avons été séduits par le projet de croissance de Magellan porté par Didier Zeitoun et une équipe de management de grande qualité. Nous sommes convaincus que Magellan Partners est bien positionné pour participer à la consolidation du secteur et jouer un rôle clé dans la transformation digitale des entreprises en France », ajoute Benoit Chopin, Co-Head Flex Equity France, CAPZA.