Le Groupe Apex Energies développe, finance, construit et exploite des centrales solaires sur toiture et au sol à travers la France. Aujourd’hui, le groupe gère plus de 530 sites qui représentent une capacité de 92 MW, avec 2,2 GW en cours de développement. Par l’intermédiaire de ses filiales ORA et S4E, le Groupe Apex Energies fournit également des solutions d’efficacité énergétique à ses clients industriels et des technologies de suivi aux producteurs d’énergie renouvelable.

Stéphane Brimont, Président de la France, du Benelux et de la Grèce pour Macquarie Asset Management affirme : " Le Groupe Apex Energies a développé une base d’actifs solaires en opération en croissance rapide à travers la France et a pour objectif de parvenir à une capacité de production de 1 GW d’ici 2025. Nous serions heureux d’avoir l’opportunité de poursuivre ce parcours et d’aider le groupe à consolider et à renforcer sa position de leader sur le marché français des panneaux solaires en toiture. Les activités du groupe sont alignées avec le mandat à long terme du fonds qui est de développer, construire et exploiter des énergies renouvelables au sein de marchés matures. "

Carlos Herrera-Malatesta, Directeur Général du Groupe Apex Energies, a affirmé : "Nous avons trouvé en Macquarie, un investisseur expérimenté et de long terme, pour faire progresser nos activités. Depuis trois décennies, nous aidons les entreprises, les agriculteurs, les propriétaires fonciers et les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à améliorer leur consommation d’énergie. Nous serions heureux de poursuivre cette mission essentielle qui serait développée et soutenue par Macquarie au cours des prochaines années."

Pascal Marguet, Président du Groupe Apex Energies, a déclaré : "Avec le soutien de Macquarie, Apex Energies deviendrait un producteur d’énergie solaire indépendant de premier plan en France - à la fois sur le segment des toitures, où l’entreprise est déjà leader du marché, sur celui des centrales solaires au sol et celui de l’autoconsommation. Nous sommes convaincus qu’il s’agirait d’un partenariat idéal et que Macquarie est en mesure d’aider l’équipe de direction à soutenir nos plans de croissance ambitieux et développer pleinement le potentiel de l’entreprise."

Les perspectives de croissance du Groupe Apex Energies sont renforcées par des politiques de soutien, notamment le Plan national intégré énergie-climat de la France, qui prévoit la mise en place d’une capacité de production d’énergie solaire supplémentaire de 30 GW d’ici 2028, et l’engagement à atteindre un objectif zéro émission nette de CO2 d’ici 2050. Macquarie Group Limited.

Le Groupe Apex Energies représenterait le troisième investissement du fonds Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2, qui a déjà acquis une participation de 50 % d’un portefeuille de 268 MW de systèmes solaires en toiture aux États-Unis, et une participation de 10 % dans le parc éolien offshore Gwynt y Môr de 576 MW au Royaume-Uni.

Macquarie Asset Management investit dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans et gère des investissements dans des projets verts de 13,3 GW à l’échelle mondiale dont environ 4,8 GW de projets solaires aux États-Unis, au Mexique, en Inde et en Chine.

La transaction pourrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2022, sous réserve de l’information des salariés de l’entreprise et de la consultation des instances représentatives du personnel, de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et du respect des conditions suspensives de clôture habituelles. Les modalités financières de l’opération ne sont pas rendues publiques.