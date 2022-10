Sa plateforme ADC propriétaire ouvre la voie à de nouvelles solutions thérapeutiques plus ciblées et mieux tolérées pour les patients atteints de cancer.

Mablink Bioscience ("Mablink"), une société de biotechnologie visant à révolutionner la lutte contre le cancer grâce à une nouvelle génération d’anticorps conjugués (ADC), a annoncé aujourd’hui avoir levé un tour de financement de Série A de 31 millions d’euros pour porter son candidat médicament lead – MBK 103 – en phase clinique et pour construire un pipeline d’ADC utilisant sa plateforme technologique propriétaire. Ce tour de table a été mené par Sofinnova Partners et Mérieux Equity Partners, avec la participation des investisseurs historiques.

La technologie de masquage de Mablink est basée sur une structure unique de liaisons chimiques (les “linkers”) qui sont placées entre un anticorps et toute molécule cytotoxique choisie pour être délivrée dans les cellules tumorales. La structure unique de ces linkers masque les molécules cytotoxiques rendant les ADC de Mablink furtifs. Cette furtivité confère deux propriétés pharmacologiques hautement souhaitables. Premièrement, cela permet aux ADC de rester plus longtemps dans l’organisme, leur donnant ainsi plus de temps pour détruire les cellules tumorales. Deuxièmement, ces ADC furtifs ont une tolérabilité considérablement améliorée. Ces deux aspects se traduisent par une multiplication par 10 de l’index thérapeutique observé dans les modèles animaux, un facteur qui pourrait changer la donne en termes de succès cliniques dans le domaine des ADC.

"Nous sommes très fiers d’être rejoints par des investisseurs aussi expérimentés", a déclaré Jean-Guillaume Lafay, Directeur Général et cofondateur de Mablink. "Ils apportent les fonds nécessaires mais aussi l’expertise et le réseau qui seront essentiels au succès de Mablink pour amener son premier ADC en phase clinique. Nous sommes également reconnaissants envers nos investisseurs historiques qui ont décidé de réinvestir dans ce tour de table."

Le produit de ce tour de financement permettra à Mablink de devenir une biotech de stade clinique en faisant entrer son candidat lead, MBK-103, en développement clinique pour le traitement des tumeurs solides, notamment le cancer de l’ovaire. En parallèle, Mablink va construire un pipeline d’ADC pour les tumeurs solides en s’appuyant sur la réplicabilité de sa technologie de masquage pour offrir le plus rapidement possible de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients atteints de cancer.

"Mablink offre une solution complète qui s’attaque aux défis qui limitent actuellement le développement des ADC", a déclaré Graziano Seghezzi, Managing Partner chez Sofinnova Partners. "Grâce à sa technologie de "masquage", nous avons le potentiel de construire un pipeline de produits pour les patients sans réelles options de traitement aujourd’hui. Nous sommes impatients de travailler avec Jean-Guillaume et son équipe pour transformer Mablink en un acteur mondial des ADC."

Valérie Calenda, Managing Partner de Mérieux Equity Partners, a déclaré : "Mérieux Equity Partners a été séduit par le projet dès son lancement en 2019 et a décidé de l’accompagner avec son accélérateur industriel M2Care avant de conseiller le fonds Pertinence Invest 2 géré par UI Investissement de participer au financement d’amorçage. Depuis, la qualité de l’équipe et les progrès réalisés ont renforcé notre conviction que cette plateforme peut apporter à des millions de patients des ADC plus sûrs et plus puissants grâce à une fenêtre thérapeutique améliorée. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Mablink en codirigeant ce financement de série A avec notre fonds de capital-risque OMX Europe."

"Après un tour d’amorçage de 4M€ mené un an auparavant, Mablink entre dans une nouvelle dimension. Nous sommes fiers du succès de cette Série A qui va permettre à la société d’augmenter de manière exponentielle ses capacités d’investissements en R&D, de consolider son pipeline ainsi que de recruter des profils chevronnés" déclare Florian Denis, Directeur d’Investissement chez Elaia, pour les investisseurs historiques.

Le Dr Calenda et M. Seghezzi rejoignent tous deux le conseil d’administration de Mablink.

Les actionnaires existants, Elaia Partners, UI-Investissement / Pertinence Invest 2 (conseillé par Mérieux Equity Partners), Sham Innovation Santé (conseillé par Turenne Capital), Fondation Fournier-Majoie, Simba Santé (Angelor) et Crédit Agricole Création ont également participé à la Série A.