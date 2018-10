« A chaque transaction immobilière, le vendeur est sur-sollicité, mais pour 100% des acheteurs, tout restait à inventer. » Frédéric BOURELLY, CEO Fondateur. Car l’achat immobilier s’apparente à un véritable parcours du combattant (multitude d’interlocuteurs, manque de temps, stress au vu de l’enjeu) et l’acheteur est bel et bien le grand délaissé des services de transaction immobilière.

Face à ce constat, Mon Chasseur Immo (anciennement Net Acheteur) propose une nouvelle expérience de l’achat immobilier en combinant le meilleur de l’Humain et du Digital, au travers de sa plateforme technologique unique et de son réseau de Chasseurs Immo affiliés (présents dans toutes les grandes villes de France).

Une levée de fonds conséquente pour cet acteur de la PropTech… en vue d’un nouvel envol

Mon Chasseur Immo réalise ce tour de table de 3,5 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs et financeurs (IRDI Soridec / Sofilaro / FPCI Entrepreneurs Factory, Business Angels, BPI et banques) en étant accompagné par le cabinet LFE Partners. Mon Chasseur Immo assoit ainsi sa position d’acteur majeur sur ce marché porteur. Mon Chasseur Immo revendique par la même occasion, sa position légitimée au sein du secteur de la PropTech, de par l’innovation de sa plateforme technologique unique, qui répond clairement à l’évolution des nouveaux usages digitaux, notamment en matière de services immobiliers.

« Il s‘agit d’investir massivement dans les services de demain auprès des acheteurs, pour les aider à chaque étape de leur parcours d’achat. » Frédéric BOURELLY, CEO Fondateur

Recherche et Développement, expérience client, recrutement et formation des Chasseurs Immo, services supports, l’ensemble des fonctions et des équipes de la plateforme Mon Chasseur Immo sont impactés. La levée de fonds va également permettre à Mon Chasseur Immo d’accroître considérablement la notoriété de sa nouvelle marque sur le marché de la transaction immobilière.

Une nouvelle identité de marque, claire et affinitaire

En 2017, Net Acheteur rachète la marque et le site web Mon Chasseur Immo pour en faire rapidement son nouveau nom de marque. Ce dernier s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle porteuse de sens, qui s’inscrit totalement dans une expérience d’achat immobilier humaine et agréable. Cette identité visuelle est composée d’un cercle de trois couleurs vives et dynamiques autour d’un M symbolisant la personnalisation du service et le fait « d’aimer acheter », formule qui se retrouve dans la baseline de la marque « Vous allez aimer acheter ».