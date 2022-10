Situé dans une des villes principales du pays, au centre des Pays-Bas, cet immeuble de bureaux de 2 176 m2, construit en 2003, est intégralement loué au cabinet international d’audit, de fiscalité et de conseil, Mazars, présent dans 90 pays avec 44 000 collaborateurs.

Mansour Khalifé, Président de MNK Partners rappelle que « Ce premier actif entre pleinement dans la stratégie de MNK Europe+ d’acquérir des actifs de qualité et de s’engager dans une politique de « verdissement » de ses actifs. Il démontre aussi la capacité des équipes de MNK Partners à diversifier la géographie des actifs, à saisir rapidement des opportunités pouvant générer un rendement (non garanti) et à privilégier des investissements dans des actifs respectant les critères ESG. »

En effet, l’actif est exemplaire de la stratégie environnementale et sociale que mène MNK Partners pour son fonds MNK Europe + : classé A en termes de performance énergétique, il est équipé de fenêtres avec volets photosensibles automatiques, de bornes électriques de recharge dans le parking, d’un système de chauffage et climatisation par pompe à chaleur et d’un système d’éclairage LED ; il est également totalement accessible PMR. Enfin, le locataire, Mazars, est réputé pour son engagement ESG.

Loué pour une durée de bail restant de plus de 7 ans, le bâtiment est situé dans un quartier de bureaux au sud-ouest de la ville d’Utrecht, à proximité immédiate d’un quartier résidentiel en cours de construction de 1 500 habitations avec les aménités nécessaires.

Dès à présent, MNK Partners envisage de poursuivre le verdissement de l’immeuble et réfléchit à installer des panneaux photovoltaïques sur le toit pour améliorer encore la durabilité du bâtiment.