MNK One, une stratégie diversifiée pour des rendements plus attractifs

Depuis son lancement il y a 18 mois, MNK One a investi près de 50 millions d’euros en immobilier, principalement en Irlande, en Pologne et au Portugal, en ligne avec ses objectifs de développement.

MNK One annonce ce jour un rendement net distribué de 6%* pour l’année 2020 et a démontré la résilience de sa stratégie « Core » dans le contexte de crise sanitaire actuel.

Une gestion attentive des investissements a permis de conserver un portefeuille avec une durée moyenne ferme des baux de 13 ans et des taux d’occupation physiques et financiers à 100% sur 2020.

L’expertise, la technicité de la structuration, la qualité de l’analyse et l’agilité de la société de gestion expliquent que le rendement de MNK One soit conforme à l’objectif et que la valorisation de l’investissement progresse régulièrement depuis son lancement.

Depuis début 2021, la collecte de MNK One s’est fortement accélérée. Le fonds poursuit activement ses acquisitions « Core » en Europe en profitant des opportunités de marché induites par le contexte actuel pour optimiser la rentabilité et les perspectives des nouveaux investissements immobiliers.

Mansour Khalifé, président fondateur de MNK Partners : « MNK One a montré, dans une période complexe, la qualité d’analyse, de négociation et de suivi des équipes de MNK Partners. Aujourd’hui, nous atteignons avec succès nos objectifs de collecte et d’investissements de qualité eu Europe pour que le fonds atteigne 200 millions d’euros d’encours d’ici juin 2022. »

MNK One, un fonds qui associe rentabilité, flexibilité et qui combine la profondeur des marchés d’Europe de l’Ouest avec le dynamisme économique et immobilier du Centre et de l’Est Européens

Lancé fin 2019, MNK One est la première solution immobilière paneuropéenne de rendement accessible à des investisseurs professionnels à partir de 125 000 €.

Le fonds constitué sous la forme d’un FIAR (Fonds d’investissement alternatif réservé) luxembourgeois a une durée de vie de 8 ans et vise à constituer un portefeuille immobilier diversifié de 200 M€.

MNK One est commercialisé en France, au Luxembourg et en Belgique. Il est également accessible via des contrats d’assurance-vie et de capitalisation luxembourgeois. Il est intermédié par des entités régulées, notamment des CGP, des family offices et des banques privées.

Grâce à sa stratégie diversifiée, MNK One a vocation à offrir la possibilité à ses investisseurs professionnels d’accéder à des cycles immobiliers jugés à fort potentiel de valorisation tout en visant un rendement attractif et stable sur sa durée de vie.

L’objectif du fonds vise plus particulièrement l’acquisition d’actifs immobiliers tertiaires dans toute l’Europe via une stratégie à deux volets complémentaires : en Europe de l’Ouest, l’acquisition sélective et judicieuse d’actifs immobiliers core ayant pour objectif un potentiel de rendement sécurisé dans des marchés considérés comme matures et recherchés ; en Europe Centrale et en Europe de l’Est, qui présentent de nombreuses opportunités y compris sur des actifs « prime », des rendements plus attractifs couplés à un fort potentiel de création de valeur.

Présentation des actifs à ce jour