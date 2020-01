Martin O’Hare rejoint les rangs de Mirabaud & Cie (Europe) en qualité de Managing Director et de Banquier privé Senior. Fort de plus de vingt-cinq années d’expérience sur les marchés financiers, il a prodigué des conseils en investissement à un large éventail de clients, sur une gamme étendue de produits et services de gestion de fortune. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez J.P. Morgan Private Bank, Signia Wealth, SG Hambros et Merrill Lynch. Il intègre l’équipe de la succursale de Londres.

Rosalind Booth rejoint Mirabaud & Cie SA en qualité de Directrice adjointe et Chargée de relations Senior. Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans la gestion privée, elle dispose d’un vaste réseau. Rosalind Booth possède des compétences reconnues en matière de gestion des relations. Elle a occupé diverses fonctions de haut rang centrées sur la clientèle britannique chez HSBC Private Bank, Nordea Private Banking, Bank Julius Baer et Coutts. Rosalind est active au sein de la succursale de Zurich.

Revenant sur ces nouvelles recrues, Etienne d’Arenberg, responsable du marché UK pour le Wealth Management et Associé commanditaire du Groupe Mirabaud, a déclaré : « Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de notre expansion prudente et ciblée sur les marchés britanniques de la gestion de fortune. Mirabaud propose à ses clients un large éventail de solutions adaptées à leurs besoins. Notre engagement dans le domaine du Wealth Management est au coeur de notre ADN depuis plus de 200 ans. »