Pour répondre aux enjeux de la digitalisation du secteur du Private Equity, MIPISE a développé une solution d’automatisation du workflow de souscription de fonds. Entièrement dématérialisée, la solution permet de simplifier, d’accélérer et de sécuriser l’ensemble du processus investisseur, de l’onboarding jusqu’à l’édition du bulletin de souscription et la signature électronique. Dédié aux sociétés de gestion et aux fonds de Private Equity, ce nouvel outil répond aux problématiques d’optimisation des processus métier, de sécurisation des opérations et de prise en compte des nombreuses contraintes légales et réglementaires.

Des premières opérations lancées

A la suite du lancement de la solution au dernier trimestre 2019, Equitis, société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds et de fiducie, ainsi que l’un des plus grands noms de la banque privée ont choisi de faire appel à MIPISE. Plusieurs opérations de levées de fonds ont ainsi pu être lancées sur la plateforme depuis décembre.

« Plus de 300 investisseurs, français comme internationaux, ont d’ores et déjà eu accès à notre solution, dont la montée en puissance va s’accélérer. Les premières opérations, qui seront clôturées prochainement, auront permis un traitement 3 à 6 fois plus rapide qu’un processus standard. Et ce, grâce à ce que permet notre solution en termes de diminution des risques d’erreurs, du nombre d’allers-retours entre avocats, des contrôles des équipes de Middle-Office et de la conformité », commente Michel Ivanovsky, Président et co-Fondateur de MIPISE.

Pour Equitis, une de leurs activités principales recouvre la structuration et la gestion de fonds « feeders » pour la clientèle privée via les banques privées. Face à des levées de fonds comptant plusieurs centaines de souscriptions, la société de gestion avait besoin d’adapter la demande de la clientèle privée pour cette classe d’actifs grâce à une digitalisation des bulletins de souscription offrant un paramétrage sur-mesure.

« MIPISE nous a permis de développer une solution digitale performante. Grâce à leur expertise technique et à leur compréhension de notre métier, nous avons étendu la plateforme de souscription à des espaces investisseurs individuels, offrant ainsi un véritable outil de communication ergonomique et agile. Le produit dispose de fonctionnalités et outils avancés (signature électronique sécurisée, archivage de documents, tableaux de bord, etc.) et permet de communiquer avec nos dépositaires, améliorant l’efficacité et la rapidité des échanges », indique Élodie Cholat, Responsable des Relations Investisseur, Onboarding & Structuration fonds, chez Equitis.

Pour les deux partenaires MIPISE et Equitis, l’objectif est de réaliser une dizaine d’opérations regroupant entre 500 et 1 000 investisseurs utilisateurs sur la plateforme, pour un volume de collecte totale dépassant les 100 millions d’euros.