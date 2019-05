Avec une soixantaine de plateformes clientes qui cumulent près de 200 000 utilisateurs et qui ont collecté 55 millions d’euros depuis sa création en 2013, MIPISE est le leader français de la création de plateformes de crowdfunding en marque blanche. La FinTech annonce une levée de fonds d’1.3 million d’euros réalisée auprès du réseau INVESTESSOR, du fonds Sibessor 2, de la plateforme de crowdfunding EDULIS, de la BPI et du Fonds Européen d’Investissement (FEI).

MIPISE, FinTech partenaire des acteurs de la finance alternative et de l’économie collaborative, propose une solution technique en mode SaaS rapidement opérationnelle, modulable, sécurisée et évolutive permettant de créer des plateformes généralistes ou spécialisées de crowdfunding, crowdsourcing et d’open innovation en marque blanche.

Réalisée auprès de INVESTESSOR, premier réseau de Business Angels de France, du fonds d’investissement Sibessor 2, de la plateforme de crowdfunding EDULIS, de la BPI, et du Fonds Européen d’Investissement, cette levée d’1.3 million d’euros va permettre à MIPISE d’accélérer sa croissance avec pour ambition de multiplier par 10 son chiffre d’affaires d’ici 4 ans. Pour atteindre ses objectifs, MIPISE envisage 3 axes de développement : consolidation, diversification et internationalisation.

Consolidation de son leadership en France

MIPISE va asseoir son leadership en France en accompagnant la croissance de ses clients, en augmentant sa force de frappe commerciale pour gagner des parts de marché et en renforçant sa R&D (25% du chiffre d’affaires en 2019), notamment autour de la technologie Blockchain.

Diversification des services

MIPISE commercialise, depuis le printemps 2019, de nouvelles offres destinées aux acteurs du Private Equity et de l’Asset Management, dont :

Une solution innovante destinée à accompagner la transition digitale des sociétés de gestion. MIPISE met à leur disposition un outil complet qui combine les fonctionnalités de souscription en ligne, reporting et communication investisseurs.

Une solution de gestion de registre dématérialisé de titres non cotés adossé à un carnet d’annonces.

Expansion à l’international

MIPISE souhaite se développer à l’international en ciblant les pays de la zone Euro, les pays de l’Est et le continent africain :

En zone Euro, MIPISE commercialise sa solution de crowdfunding multilingue et adaptable aux règlementations locales.

Hors zone Euro, MIPISE lance une solution d’encaissement pour compte de tiers adossée directement à un compte de cantonnement bancaire. Cette fonctionnalité facilite le crowdfunding dans les pays où les établissements de paiement sont absents.

« Nous sommes heureux d’avoir pu convaincre des investisseurs de qualité d’accompagner notre croissance déclare Michel IVANOVSKY, co-fondateur & président de MIPISE. Nos ambitions sont fortes puisque nous prévoyons de multiplier par 10 notre chiffre d’affaires dans les 4 prochaines années ».

« Nous sommes ravis de participer à cette levée de fonds de MIPISE qui a enregistré une croissance significative de son chiffre d’affaires en 2018 et lancé avec succès de nouvelles offres (solutions blockchain, registre de titres partagé, ICO). Son fort potentiel de développement au plan sectoriel (sociétés de gestion, immobilier) comme à l’international justifie pleinement notre engagement à ses côtés » déclarent Stéphane MEFFRE, du réseau INVESTESSOR et Georges MEUNIER, du fond Sibessor 2.