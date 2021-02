Groupama Gan Vie choisit MFEX France pour être sa plateforme de placement d’unités de compte.

MFEX, leader de la distribution de fonds B2B, a été sélectionné par Groupama Gan Vie, filiale d’assurance-vie du Groupe Groupama, un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, et devient ainsi l’unique point d’entrée pour le placement en OPC, des contrats en unités de comptes de l’assureur. Ce dernier pourra bénéficier du vaste réseau de la plateforme pour accéder à plus de 950 sociétés de gestion, et 80,000 fonds. Pour MFEX, l’accord est une opportunité pour consolider sa position de leader du marché en France, et améliorer ses services pour les assureurs vie et sociétés de gestion.

Olivier Haguenauer, Global Head of Sales at MFEX, a commenté : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par Groupama Gan Vie et excités à l’idée de poursuivre le développement de la franchise MFEX en France. Ce succès démontre que l’importance que nous attachons à la proximité avec les clients ainsi que notre volonté d’apporter de la valeur simultanément aux assureurs et aux sociétés de gestion sont reconnues par le marché. »

Denis Cohen Bengio, Directeur Solutions Financières de Groupama Gan Vie, a déclaré : « Avoir choisi MFEX va nous permettre de poursuivre sereinement le développement de nos offres en unités de compte, pour le plus grand bénéfice de nos clients et de nos réseaux. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur leur efficacité inégalée et leur grand professionnalisme au quotidien. »