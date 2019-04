À la suite de l’annonce de la signature en novembre 2018, MFEX, l’un des leaders européens de la distribution globale de fonds, a reçu les approbations réglementaires requises et finalise l’acquisition de la plateforme Luxembourgeoise GFP. Dans le cadre d’un partenariat long-terme, MFEX assurera des prestations de service sur la distribution des fonds à RBC I&TS.

Expert de la distribution internationale de fonds, MFEX renforce ainsi sa part de marché en Europe et en Asie grâce à l’ouverture de trois bureaux, au Luxembourg, à Londres, ainsi qu’un centre opérationnel en Malaisie. MFEX élargit ainsi son offre pour les 305 distributeurs de fonds et les 930 sociétés de gestion actives dans 50 pays sur les 5 continents. Les actifs sous administration s’élèvent désormais à 194 milliards d’Euros.

« La clôture rapide de cette transaction et son intégration au sein de MFEX, a été possible grâce à un travail d’équipe remarquable, à la souplesse et la collaboration active entre les deux organisations. Nous sommes enthousiastes à l’idée des opportunités que ce partenariat ouvre, notamment la réduction des contraintes opérationnelles, techniques et juridiques dans la distribution de fonds. L’ouverture de bureaux à Londres et au Luxembourg combinée à une présence asiatique renforcée en Malaisie, conforte notre statut de plateforme internationale de premier plan. » déclare Olivier Huby, co-CEO de MFEX.

La combinaison de MFEX et GFP permet aux distributeurs et sociétés de gestion de bénéficier d’un service plus étendu, notamment avec la prise en charge des Hedge Funds et des ETF tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités de transactions, de calcul de rétrocessions et de data solutions.

« Notre partenariat avec MFEX soutient l’objectif stratégique d’I&TS qui est d’offrir des fonctionnalités renforcées à ses clients. L’expertise MFEX dans la distribution de fonds, complète l’offre de RBC I&TS. Nous nous réjouissons à la perspective d’offrir à nos clients les bénéfices de cette collaboration. » déclare Paul Stillabower, Responsable International Produits chez RBC Investor & Treasury Services.