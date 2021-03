L’expérience de Sébastien s’étend à l’international, avec des responsabilités en France et en Asie dans le domaine des opérations. Il a été successivement en charge des activités de la banque dépositaire, de la gestion de projets transversaux et des opérations en Asie du Sud-Est en tant que COO.

En tant que directeur des opérations du groupe, il supervisera depuis le bureau de Paris et au niveau global, les activités de trading et custody, de collecte des rétrocessions, et des solutions de données sur les fonds. Il supervisera la qualité de nos services offert aux clients du groupe MFEX, de la maintenance du modèle global opérationnel, et de l’intégration des clients et partenaires stratégiques.

Jean Devambez, PDG du groupe MFEX commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Sébastien Cretier au sein de notre équipe de direction. Il apporte une solide expérience dans le domaine des opérations. Son expérience et ses connaissances seront un atout précieux pour accompagner MFEX au cours de sa prochaine phase de croissance. Nous avons la bonne équipe de direction pour continuer à déployer notre stratégie : être actif dans la consolidation de l’industrie, fournir des solutions nouvelles et innovantes et offrir à nos utilisateurs une plateforme indépendante pour améliorer leur efficacité et leurs opportunités commerciales respectives. »