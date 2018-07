Avec environ 5 100 collaborateurs, les sociétés acquises en Amérique du Nord et du Sud ont réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars américains (1,4 milliard d’euros) et généré un EBITDA d’environ 360 millions de dollars américains (305 millions d’euros). Le prix d’achat de 3,3 milliards de dollars américains (2,8 milliards d’euros) fera l’objet d’ajustements habituels au moment de la clôture. La transaction se fera sous réserve de la réussite du projet de fusion entre les deux entreprises de gaz industriels, Praxair et Linde, et de l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence.

L’entreprise commune (joint-venture) créée par Messer et CVC Fund VII prendra le nom de MG Industries et opérera sous la marque Messer. Dans le cadre de la transaction, Messer, la plus grande entreprise de gaz industriels dirigée par son propriétaire apportera à MG Industries ses sociétés opérationnelles se trouvant dans la région Europe de l’Ouest. En 2017, ces sociétés basées en Espagne, au Portugal, en Suisse, en France, au Benelux, au Danemark et en Allemagne comptaient 780 collaboratrices et collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires de 334 millions d’euros. Avec 5 675 collaborateurs dans le monde, Messer a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard d’euros en 2017.

« Grâce à ce partenariat stratégique, nous saisissons une occasion unique de revenir sur les marchés d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud et de constituer un acteur global dans le secteur des gaz industriels », explique Stefan Messer, propriétaire et PDG de Messer Group, dont le siège social se trouve à Bad Soden, en Allemagne.

Dans le cadre de la restructuration du groupe Messer en 2004, les activités nord-américaines avaient été cédées à la société française Air Liquide SA. « Grâce à notre connaissance du secteur et à notre savoir-faire dans le domaine des technologies d’applications, ainsi qu’à l’expertise opérationnelle et au réseau mondial de CVC, nous continuerons de développer les activités acquises en collaboration avec nos employés très expérimentés et motivés »

Alexander Dibelius, Directeur Associé et Responsable de la Région Allemagne, Suisse et Autriche (DACH) de CVC ajoute : « Ceci est une excellente opportunité de créer un nouvel acteur mondial dans le secteur attractif des gaz industriels. Nous nous réjouissons de travailler avec Messer Group et la famille Messer, avec qui nous entretenons une relation étroite et de confiance depuis de nombreuses années. Les compétences de Messer dans les domaines de l’ingénierie et des technologies d’applications sont des éléments clés pour développer avec succès les activités acquises. »