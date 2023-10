Le nouvel ensemble bénéficiera d’importantes complémentarités et synergies en France et à l’international, tant en termes d’offres et de clients que d’expertises.

En rejoignant MEOGROUP, COST HOUSE se donne les moyens de renforcer sa position de leader dans la performance économique sur son offre conseil mais également logicielle (VALOPTIA). COST HOUSE répondra ainsi plus globalement aux besoins pluridisciplinaires de ses clients grâce à la combinaison de son expertise avec les différents savoir-faire de MEOGROUP.

COST HOUSE, déjà présent au Maroc, en Suisse et au Brésil, va pouvoir accélérer son développement international en bénéficiant des implantations existantes de MEOGROUP en France et à l’international (Belgique, Espagne, Italie, Suisse) tout en contribuant à l’ouverture de nouveaux bureaux.

Par cette opération, MEOGROUP poursuit sa stratégie de croissance en proposant à ses clients une gamme élargie de services, contribuant à l’amélioration de la performance opérationnelle, économique et environnementale des entreprises.

Ce rapprochement renforce notamment la proposition de valeur de MEOGROUP dans les métiers du costing, en ajoutant une expertise outillée à forte valeur ajoutée, unique sur le marché et reconnue en France comme à l’international. Cet adossement permet également d’inaugurer un nouveau pôle digital dans le groupe et d’élargir ses modes d’intervention dans l’objectif d’une efficacité toujours plus importante pour ses clients.

Un nouvel ensemble unique sur le marché

Le nouvel ensemble, fort de près de 100M€ de chiffre d’affaires et de plus de 850 collaborateurs constitue un groupe unique de par son empreinte géographique, par la diversité et la complémentarité de ses offres et par sa dynamique de croissance.

Olivier Brongniart, fondateur et dirigeant historique de COST HOUSE, assurera dans la continuité la Direction Générale de l’activité.

« Nous nous réjouissons de rejoindre MEOGROUP avec qui nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Cet adossement garantit la poursuite de notre développement en conservant notre autonomie et notre positionnement d’experts tout en profitant des synergies au sein du Groupe. Nos équipes se projettent déjà dans cette perspective de croissance et d’ouverture de nouvelles opportunités ».

Richard Caron, Président de MEOGROUP d’ajouter : « L’expertise de COST HOUSE sur les coûts est unique en France. Elaboration de modèle de coût, design to cost, cost targeting, contrôle de gestion opérationnel, leurs savoir-faire complètent tant en amont qu’en aval nos offres de performance économique et ce à la fois dans le monde des systèmes d’information et le monde industriel. J’ai rarement été autant impressionné par un confrère. Je suis donc extrêmement fier et honoré de les compter désormais dans nos rangs. »